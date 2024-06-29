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賀錦麗「慢熱說」緩頰 改聊政績

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統拜登與共和黨對手川普的首場大選辯論結束，不少人批評拜登表現欠佳，但他二十八日凌晨表示，他覺得自己表現得很好，還說跟一位騙子辯論是很難的事。副總統賀錦麗則以「慢熱」（slow start）為上司緩頰，堅稱拜登「結尾強勁」，並呼籲美國人關注拜登任內三年半的政績。

紐約時報報導，拜登不理會自家民主黨人對他辯論表現的抱怨聲浪，並指出他不打算重新考慮他的候選資格。辯論結束後，拜登在前往亞特蘭大連鎖餐廳用餐時向記者表示：「我覺得表現得很好。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，被問到對要求他退選的呼聲有何看法，以及對自己的辯論表現是否有任何擔憂時，拜登轉而攻擊川普。他說：「不（擔心）。跟一名騙子辯論是很難的事。紐約時報指出他撒了二十六次謊、很大的謊言。」記者問到他是否感冒了，拜登回說他喉嚨痛。

CNN主播古柏（Anderson Cooper）追問如何評價拜登表現時，賀錦麗說：「人們可以就風格這點來討論，但最終，這場選舉以及當選者必須有料，這點來看兩人的對比顯而易見。」賀錦麗接著提到前總統川普在辯論期間散布的謊言。

賀錦麗又說，美國人應該聚焦於拜登任內為國家達成的成就，而不是他在辯論台上的表現。她跟CNN說：「我說的是三年半的歷史性政績。」

CNN主播古柏問她：「我們今晚在講台上看到的總統，是他每天的樣子嗎？」

賀錦麗表示，她每天共事的上司「一直致力於讓橢圓形辦公室更能凝聚人心」。她接著提到拜登其他成就，像是強化北大西洋公約組織與創造就業。

川普 拜登 美國大選

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