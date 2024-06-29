掙扎無力PK冷靜克制／CNN民調 67％肯定川普

二○二四年美國總統大選首場辯論，美國主流媒體認為，這九十分鐘期間拜登的表現一如民主黨所擔心：缺乏活力和鬥志，對手川普則一反常態保持相對冷靜克制。主辦單位美國有線電視新聞網（CNN）在辯論後的即時民調顯示，川普以百分之六十七壓過拜登的百分之三十三，被認為是辯論會贏家。

華爾街日報以「表現起伏」形容拜登當晚表現；紐約時報與華盛頓郵報都用了「掙扎」這個字眼；CNN則以「乏善可陳」形容拜登。

至於川普，華郵與紐時都認為他在關鍵議題時閃躲，並在社會安全、環保、國會山莊暴動、食品價格上漲等屢屢扯謊；CNN以「避重就輕」形容川普表現。紐時與CNN並在網頁以大量的事實查核逐一澄清川普誤導之處。

紐時認為，這次嚴格的辯論規則反更凸顯拜登的弱點。這場辯論應拜登團隊要求，主持人可以在未輪到其中一方發言時將麥克風關成靜音，以免四年前辯論時川普屢屢插話打斷對方的亂象。

在提出對頂層美國富人加稅時，拜登聲音漸弱，甚至思路走調，還口誤說「擊敗醫療保險」；川普耐著性子聽完，順勢譏諷「好吧，他是對的，他確實打敗了醫療保險」。

紐時指出，川普借力使力，靜等對方回答完主持人提問再做回應，語調平穩且刻意克制。由於不能插話，拜登失誤格外被放大。

CNN委託獨立民調機構SSRS所做的快速民調顯示，在觀看辯論的登記選民中，百分之六十七的人認為前總統川普表現更好，贏過現任總統拜登的百分之三十三。同樣的選民在辯論前也參與民調，當時有百分之五十五的人預期川普會表現比拜登（百分之四十五）更好。