川普吹噓「偉大勝利」 假訊息狂轟濫炸

美國總統拜登在首場辯論會與前總統川普交手失利，紐約時報指出，川普在大部分時間口頭痛宰拜登，把他描繪成無能的領導人，但連珠炮般攻擊往往不實、缺乏背景或含糊到會誤導人。儘管如此，川普陣營事後仍吹噓這是史上最偉大的辯論勝利。

Politico報導，川普競選團隊對拜登的辯論會表現幸災樂禍，認為這證實外界對拜登心智狀況的指控。川普陣營高層顧問早早宣稱，川普「展現史上最偉大的辯論表現與勝利」，並指拜登「確切展現他為何應該被開除」。

川普資深政治顧問米勒稱讚這場辯論是「將被後世研究數十年的大師課程」。川普的潛在競選搭檔也大肆讚揚，如南卡州聯邦參議員史考特稱川普「今晚大獲全勝」，北達科他州長柏根則稱「驚人的表現」，有助於帶起後續氣勢。

紐時報導，面對川普源源不絕的侮辱、不實描述與攻擊，拜登從辯論會一開始就處在守勢。上半場川普抓住拜登一度語焉不詳開砲，表示「我真不知道他那句話最後在說什麼，我覺得他也不知道自己在說什麼」。

川普直接追打拜登人格，稱他「軟弱」，很少受全球領導人尊重，並試圖指控拜登貪腐，稱他是「拿了中國錢」的「滿洲候選人」（傀儡）。

川普指責拜登「可笑、荒唐和非常愚蠢的政策」，推動犯罪浪潮，並提及涉及移民的知名命案。他含糊指責拜登，因為沒有遏止移民激增，「在我們邊境」殺了「這麼多人」，卻沒有用統計數據支持此一說法。

紐時指出，川普在辯論會上的言詞，無異於造勢時的典型痛罵，把對方描述為笨手笨腳又貪腐的領導人，將帶領國家步向毀滅。但因為辯論規則讓麥克風靜音，導致近在咫尺的拜登無法打斷或提出質疑，使得川普的一連串攻擊格外引人注目。此外，兩位主持人專注於維持秩序，甚至沒有嘗試事實查核川普的陳述，才讓他的誤導言論未受挑戰。