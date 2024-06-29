社群「震驚絕望」 拜登災難 民主黨掀換「登」潮

美國總統大選首場電視辯論甫畫下句點，八十一歲總統拜登說話表現語無倫次引發民主黨恐慌，黨內掀起了「換登」聲浪。

美國民主黨預計八月十九至二十二日在芝加哥舉行全國黨代表大會，宣布推派總統拜登角逐第二任，拜登在正式取得提名前將近二個月同意和川普進行辯論，原本希望為連任之路奠定氣勢，不料首場辯論表現不佳，反而引發民主黨內恐慌，重新討論拜登是否適任參選人資格。

紐約時報指出，辯論開始沒多久，長期為拜登辯護的民主黨人瘋狂互傳訊息，關切拜登狀態不佳，甚至有人在社群媒體表示絕望震驚，還有人私下討論，現在勸說拜登讓位年輕候選人是否為時已晚。

部分眾議院民主黨人共同觀賞辯論，其中一名不願具名的議員透露，這一場辯論對拜登而言是一場「災難」，還說他們正在討論是否需要一位新的總統候選人。

華爾街日報分析，拜登已在今年黨內初選贏得夠多的黨代表票以確保獲得提名，如果他堅持繼續參選，其他候選人就沒機會獲得提名。如果拜登退選，八月民主黨全代會將變得格外戲劇化，會出現多輪投票和幕後政治遊說。

屆時，所有支持拜登並準備前往參加全代會的民主黨代表都將成為「未表態」（uncommitted）代表。這場大會本身就可能成為一場競選活動，恐怕引發民主黨內部分歧。

萬一拜登退選，那些原本支持拜登的民主黨代表有可能把票轉投給他支持的候選人。賀錦麗則不會因其副總統的身分而自動接棒。不過，憑藉她在民主黨內的地位和與白宮的關係，她很可能會成為候選人之一，前提是拜登支持她的話。

但民主黨內還擁有眾多政治明星，包括加州州長紐森、伊利諾州州長普里茲克和密西根州州長惠特默。他們都是拜登競選活動的積極支持者。

萬一拜登在全代會過後才宣布退出，民主黨則必須再選出新的候選人。民主黨主席哈里森需要與民主黨各州州長和國會議員協商，才能填補空缺。