拜登不認輸不退選 民主黨陷集體焦慮換將討論不斷

中央社／ 紐約28日專電

美國總統拜登在辯論會中的災難表現讓民主黨陷入集體焦慮，拜登陣營不認為選舉人票一夜之間會轉向，並向支持者發出大量要求堅定團結的資訊，但黨內年輕世代與國會議員瀰漫著陣前換將可能性的討論。

白宮記者大多清楚，拜登（Joe Biden）任內較少安排遠程國際行程與媒體訪問，每日工作時間固定等現象，都與他80歲上下的身體狀況有關，但以自由派為主的主流媒體多不觸碰總統健康議題，直到27日晚間辯論，民主黨從黨工到金主都震驚，原來拜登的真實狀態遠比預期糟。

民主黨在辯論當晚於全美發起過百場辯論收看派對，有人嘆氣連連、有人提前離席、有人感到震驚，更多的是不忍看到無法控制言語、不發言時表情呆滯的辯論者得撐完90分鐘。

負責製播的有線電視新聞網（CNN）轉播中避掉一些拜登的鏡頭。不過總統辯論轉播規定明確，參加者大部分時間得面對訊號直播的攝影機，狀態一覽無遺。

美國媒體形容這是1960年尼克森（Richard Nixon）與甘迺迪（John F. Kennedy）電視辯論的災難表現後，美國史上最慘烈的一場辯論，拜登可能比尼克森還更糟。不過尼克森8年後捲土重來，拜登卻面臨如此狀況能否再撐兩場辯論與民主黨內要求換將的聲浪。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述民主黨策士與金主的說法，黨內對此多感到痛苦，下一步該怎麼走沒有共識，有人提議民主黨資深公職應該站出來要求拜登退選，有人覺得團隊會出現離職潮，因為只有幾個親近拜登的人有能力對他提出要求。

拜登在辯論後表示：「我覺得我們表現得還可以，和說謊者辯論很困難。」競選團隊也不示弱，認為多數選舉人票意向已定，並非一夜間發生某事件就可以轉變。團隊對支持者發出大量電郵與簡訊，認為辯論沒輸，須團結不讓川普（Donald Trump）重回白宮。

距離民主黨全國代表大會還有約1個半月，如果拜登願意退出，黨代表在會中可宣布放棄初選時的支持，轉投新的參選者。如果全代會後才退選，民主黨可組特別委員會決定新人選。這兩項做法都有難度，前提都是拜登有退選意願。

一夜震撼後，民主黨人仍驚魂未定，年輕支持者與金主對近乎絕望的選情感到不耐，但還未見大咖跳出公開要求退選。紐約時報（New York Times）引述民主黨政治獻金人士比爾（Mark Buell）的說法，他沒有要求拜登退選，但民主黨領袖有責任去白宮傳達美國社會的想法，美國民主遇到困難，大家都很緊張。

被點名接棒的加州州長紐松（Gavin Newsom）表示，絕不會不支持拜登，也不認為黨內有人會如此（要求拜登退選）。

美國總統選舉下一場電視辯論由美國廣播公司（ABC）製播，9月10日舉行，屆時兩黨都已舉行全代會，民主黨是否陣前換將和拜登選情變化將是焦點。

川普 拜登 美國大選

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