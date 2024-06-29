聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登、川普外交比強硬 普亭成關鍵字

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統拜登與對手川普在大選首場辯論交鋒，兩人爭先恐後向外展示誰在外交政策上更為強硬。九十分鐘的辯論中，俄羅斯總統普亭被提及了十多次。

路透報導，川普在談到拜登時表示，如果有位像樣的總統，一位受到普亭尊重的總統，普亭絕對不會入侵烏克蘭。」

川普這段話開啟雙方在烏克蘭與加薩戰爭上的一連串舌戰。拜登在談到川普時說，「讓普亭進去控制烏克蘭，再前進到波蘭和其他地方，然後看看會發生什麼事。他（川普）根本不知道自己在講什麼。」

雙方對衝突的討論，主要集中在如何結束俄烏戰爭、美國對北約組織的支持，以及歐洲國家是否正為對抗俄羅斯的侵略做出足夠貢獻。

普亭本月稍早曾對路透表示，美國大選由誰獲勝並沒差別。基本上不在乎誰獲勝，對我們來說，選舉結果沒有大太意義，將與美國人民選出的任何一位總統合作。

關於以色列在加薩的戰爭，拜登宣傳他的停火計畫，同時宣稱世界上沒有人比美國更支持以色列。拜登說：「我們拯救了以色列。」

川普重申，如果當時是他擔任總統，以色列絕不可能被哈瑪斯武裝分子入侵。他說，拜登變得像個巴勒斯坦人，但巴勒斯坦人不喜歡拜登，因為拜登是個非常糟糕的巴勒斯坦人，是個軟弱的人。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

支持者也含淚勸退...克魯曼呼籲拜登「主動」退選

辯論會後民主黨陷恐慌！拜登顧問駁「換將」 喊選民沒表明同意此事

拜登辯論糟…紐時及華爾街日報看衰 皆報導民主黨想換人

多休息會更好？拜登辯論表現不佳 盟友怨團隊讓他「過度練習」

相關新聞

美國大選拜川辯論 互控騙子

美國總統大選首場辯論於當地時間廿七日登場，前總統川普有備而來，以非法移民問題發動攻擊，抨擊拜登放任非法移民毀了一切；拜登...

拜登虛弱 盟友失望

數名分析師指出，二○二四美國總統選舉首場辯論雖甚少提到外交政策，但現任總統拜登表現欠佳，將使美國盟友為前總統川普重返白宮...

拜登、川普外交比強硬 普亭成關鍵字

美國總統拜登與對手川普在大選首場辯論交鋒，兩人爭先恐後向外展示誰在外交政策上更為強硬。九十分鐘的辯論中，俄羅斯總統普亭被...

新聞眼／拜川卸責互罵 就是不提願景

美國總統大選進入關鍵時刻，現任總統拜登與前總統川普再度交手，這場備受全球矚目的辯論大會，卻變成前現任領袖踢皮球比賽，拜川...

賀錦麗「慢熱說」緩頰 改聊政績

美國總統拜登與共和黨對手川普的首場大選辯論結束，不少人批評拜登表現欠佳，但他二十八日凌晨表示，他覺得自己表現得很好，還說...

支持者也含淚勸退...克魯曼呼籲拜登「主動」退選

美國總統拜登在首場總統大選電視辯論中表現淒慘，已導致愈來愈多拜登的支持者呼籲他退選，連向來力挺他的紐約時報專欄作家克魯曼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。