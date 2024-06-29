拜登、川普外交比強硬 普亭成關鍵字

美國總統拜登與對手川普在大選首場辯論交鋒，兩人爭先恐後向外展示誰在外交政策上更為強硬。九十分鐘的辯論中，俄羅斯總統普亭被提及了十多次。

路透報導，川普在談到拜登時表示，如果有位像樣的總統，一位受到普亭尊重的總統，普亭絕對不會入侵烏克蘭。」

川普這段話開啟雙方在烏克蘭與加薩戰爭上的一連串舌戰。拜登在談到川普時說，「讓普亭進去控制烏克蘭，再前進到波蘭和其他地方，然後看看會發生什麼事。他（川普）根本不知道自己在講什麼。」

雙方對衝突的討論，主要集中在如何結束俄烏戰爭、美國對北約組織的支持，以及歐洲國家是否正為對抗俄羅斯的侵略做出足夠貢獻。

普亭本月稍早曾對路透表示，美國大選由誰獲勝並沒差別。基本上不在乎誰獲勝，對我們來說，選舉結果沒有大太意義，將與美國人民選出的任何一位總統合作。

關於以色列在加薩的戰爭，拜登宣傳他的停火計畫，同時宣稱世界上沒有人比美國更支持以色列。拜登說：「我們拯救了以色列。」

川普重申，如果當時是他擔任總統，以色列絕不可能被哈瑪斯武裝分子入侵。他說，拜登變得像個巴勒斯坦人，但巴勒斯坦人不喜歡拜登，因為拜登是個非常糟糕的巴勒斯坦人，是個軟弱的人。