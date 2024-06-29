新聞眼／拜川卸責互罵 就是不提願景

美國總統大選進入關鍵時刻，現任總統拜登與前總統川普再度交手，這場備受全球矚目的辯論大會，卻變成前現任領袖踢皮球比賽，拜川互推責任，互稱彼此是史上最糟糕的美國總統，卻沒人提出方向願景。

此前，由拜登下戰帖，積極求戰，無疑希望在辯論會中一揭川普真面目，主打川普不適任之處。然而，全場辯論似乎事與願違，拜登期待從政策面上反擊川普，卻遭反客為主，成了執政辯護大會。

拜登狀態不佳，卻又在川普刻意提到因腦癌過世的拜登長子波伊與因非法持槍被定罪的次子杭特時，被川普引爆情緒，反控川普是魯蛇跟傻子，為了轉守為攻，拜登自降格調，與川普對嗆、謾罵，成潑婦罵街、互指不是，遇上川普猛打太極、答非所問，拜登題材見底，索性把川普與色情片女明星上床事件搬上辯論大會，川普則怒駁：「我沒有睡過色情片女星。」

堂堂大國總統、世界級領袖的巔峰對決，頓成跳梁小丑的唇槍舌劍、互揭瘡疤，讓美國人民不禁要問：說好的格局呢？有收看辯論的美國民眾說，這根本不是文明的辯論，甚至不是辯論，都是競選語言。尤其，美國社會普遍關心的經濟議題，是只聞批評，不見解方。

拜登政府執政四年，最為民眾所詬病的莫過於經濟民生發展不如預期，縱然美國社會的平均收入有所成長，但萬物齊漲，民眾購買力被通膨吃掉，令大家備感壓力，甚至感受不到復甦的春暖花開，仍以為是經濟寒冬。

美國民眾無不引頸期盼能在辯論會中得到答案，但拜登在回答問題時，卻將成因全推給川普政府的爛攤子，言下之意是前政府做得太爛了，現在能夠讓國家谷底反彈已經很不錯了。川普則在辯論中裝無辜，稱他執政時是美國最好的經濟，是拜登執政把美國搞壞了。

有美國民眾說，她因為通膨問題對拜登感到失望，雖然知道投給川普很危險，但看完辯論之後，她的焦慮感和沮喪都絲毫沒有淡化。

在一場互相指責、比較誰更爛的辯論中，聽不到願景和政策的選民，顯得更焦慮和失望了。