數名分析師指出，二○二四美國總統選舉首場辯論雖甚少提到外交政策，但現任總統拜登表現欠佳，將使美國盟友為前總統川普重返白宮開始做準備。Politico報導，全世界都看了這場辯論，而且感到尷尬（cringed）。

外國外交官與官員特別對拜登的表現表達失望。雖然川普發表他一貫的奇特言論，但拜登的虛弱卻更引人注目。部分外交人士擔心，拜登是否做好第二個總統任期的準備，能繼續擔任美國這個核武強國的領導人。

這些外交官以匿名形式受訪，因為擔任此類職務的人士通常避免評論他國內政。一位西方外交官表示，「川普撒了彌天大謊，但另一方面，至少我們懂他在說什麼。或許我們正在親眼目睹（拜登的）轉折點」。

報導指出，各國官員與外交官已有心理準備，川普會滔滔不絕拋出假訊息，但他們原希望拜登會表現得更有活力。辯論結束，一些人同時質疑拜川兩人是否能勝任美國總統。

一位歐洲外交官在簡訊中寫道：「國際上看來，這對美國的形象不佳。」另一位歐洲外交官表示：「外交政策的辯論膚淺，拜登無法提出他的事例，川普則誇大其辭。」一位非洲外交官則表示：「老實說，他（川普）看來愈來愈像是我們可以談生意的傢伙」。

Politico指出，這場辯論就在華府舉行北約七十五周年峰會的兩周前登場，東道主拜登與團隊原本希望藉此展現他對聯盟的領導力，建立可靠的政治家形象，但他在辯論的表現可能讓計畫泡湯。

路透報導，前日本外交官、日本智庫佳能全球戰略研究所主任宮家邦彥表示，「川普並未贏得辯論，但拜登可能已崩潰」。

宮家邦彥說：「和八年前不同，我們與其他歐洲和亞洲盟友同樣準備地更充分。儘管如此，川普仍是讓人難以捉摸。」

南韓智庫峨山政策研究院研究員李彼得（Peter Lee）表示，這場辯論「更加提升」川普重返執政的可能性，他預估川普將再度「非常強硬」施壓盟友提高國防支出。