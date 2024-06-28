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拜登辯論糟…紐時及華爾街日報看衰 皆報導民主黨想換人

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
拜登。 法新社
拜登。 法新社

美國2024年總統大選首場電視辯論落幕，紐約時報和華爾街日報不約而同報導，總統拜登的表現在民主黨人士中引發恐慌，並促使他們再次開始討論是否應該提名拜登角逐總統大位。

紐約時報（The New York Times）以「換人？拜登災難級辯論表現引發民主黨恐慌」為題報導，在90分鐘的辯論中，聲音沙啞的拜登（Joe Biden）無法清楚表達自己的論述，難以抗衡謊話連篇卻口齒伶俐的前總統川普（Donald Trump）。

報導提到，這讓人懷疑現任總統拜登，是否有能力於大選前4個月進行激烈的競選活動。

81歲的拜登沒有消除大家對他年齡的疑慮，反而讓這一點成為各界在意的核心問題。

幾個月來一直為總統辯護的民主黨人士，包括拜登政府的成員，在辯論開始幾分鐘內就瘋狂通電話和傳簡訊，因為很明顯，拜登並沒有處於最佳狀態。

一些人於社群媒體上對拜登的糟糕狀況表示震驚，還有些人則私下討論這次辯論對民主黨代表著什麼，以及說服拜登讓位給更年輕的人選是否為時已晚。

一位曾公開堅定支持拜登的資深民主黨幕僚說道：「拜登將面臨越來越多要求他讓位的呼聲。民主黨人對他有著深厚的感情，現在這感情已經乾涸。」

這位民主黨人士還說：「政黨的存在就是為了獲勝…那個和川普同台的人不可能贏。對川普的恐懼壓過了對拜登的批評。現在，同樣的恐懼將助長要求他讓位的呼聲。」

華爾街日報（The Wall Street Journal）則以「拜登首場總統辯論表現不佳，民主黨人私下討論更換候選人」為題報導，其中提到幾個月來，許多民主黨人士都認為拜登適合連任總統。

但這場辯論結束後，一些民主黨的策略顧問、捐款者等人士表示，他們對拜登辯論表現感到震驚，並稱拜登的表現引起有人私下討論另尋人選取代他角逐總統。但他們也承認，拜登退選的可能性依然很小。

拜登的一名支持者指出，觀看辯論時，他不得不多次關掉電視。另一位支持者則說，拜登的表現甚至讓78歲的川普看起來像政治家。部分人士還擔憂拜登的表現會影響競選募款，川普正準備把拜登的籌款優勢一掃而空。

面對各界對於辯論表現的擔憂以及要求退選的呼聲，拜登都不予理會。辯論結束後，他前往用餐時告訴記者：「我認為我們做得很好。」拜登還說：「很難和一個騙子辯論。」他指的是川普。

加州州長紐松（Gavin Newsom）多次被問到是否會考慮取代拜登代表民主黨競選總統，他認為民主黨不應更換人選。紐松指出：「我們的提名人是拜登，我期待於11月投票給他。」

紐松接受採訪時表示：「總不能因為他的一次表現而背棄他。什麼樣的政黨會這麼做？」

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