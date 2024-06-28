「緩慢起步」賀錦麗認拜登表現不佳 民主黨策士：一級戒備狀態

衛報28日報導，美國總統拜登在前一晚的大選辯論會的表現跌跌撞撞，讓各界再度重點關注他的年紀與心智狀況，也讓民主黨黨工和幹部感到恐慌跟沮喪。

民主黨策士兼前總統歐巴馬競選總幹事普洛夫（David Plouffe）上政論節目時，將拜川首度當面言詞交鋒稱為「有點一級戒備（Defcon 1）狀態」。

據報導，普洛夫稱拜登與川普「相差3歲」，今晚「他們似乎差了30歲」。他在MSNBC政論節目上表示，「在這次大選，頭等大事是選民對他年紀的關切，搖擺選民跟基本盤選民都是，這些關切今晚加重了」。

加州前州長史瓦辛格的前妻、州前第一夫人施賴弗（Maria Shriver）表示，她愛拜登，也知道他是個好人，但辯論夜「從很多方面來說，令人心碎」。她表示，「這是一個重大政治時刻，民主黨內部陷入恐慌，將是一個漫長的夜晚」。

左翼政治專欄作家克里斯托夫（Nicholas Kristof）上社群媒體表示，他希望拜登反省辯論，並決定退選，讓民主黨全代會決定誰應該成為提名人，還建議像是密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）、俄亥俄州聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）或商務部長雷蒙多等人。

副總統賀錦麗跟身兼拜登代表的加州州長紐森都在當晚稍後登上不同的電視網，談論川普在整場辯論如何說謊跟轉移話題，並試圖提醒選民，川普任期像是什麼模樣，以及可能再次上演。

賀錦麗上CNN和MSNBC的節目，重申選民應該支持拜登的理由。但是，連她都承認拜登表現欠佳，「這是一個緩慢的起步，毫無疑問，但我認為這是一個有力的收尾」。

紐森也在MSNBC表示，這些問題「沒有幫助」且「沒有必要」，還說這些對話是偏離拜登紀錄的「無底洞」（rabbit holes），成為民主跟國家命運的阻礙，「我們必須保護這位總統，你不會因為一場表現而撒手不管，那種黨做這種事？」

不過，密蘇里州前聯邦參議員麥卡斯基爾（Claire McCaskill）在MSNBC節目表示，拜登有一項工作，而他沒做到，即需要「向美國再保證，在他這個年紀，他能勝任這分工作，而他失敗了」。

麥卡斯基爾表示，民主黨員正在做的不僅僅是私下歇斯底里，還想知道為什麼拜登的代表在反擊辯論表現出色，卻不是在選票最上面（總統）的人。她說，「我知道今晚這種感覺如何，感覺就像致命一擊」。