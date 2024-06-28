稱拜登辯論表現差 德國官員促民主黨考慮換人選總統

美國2024年總統大選首場電視辯論落幕，由於現任總統拜登在面對前總統川普時的表現不佳，德國政府負責協調與美合作事務的官員林克今天呼籲民主黨，應考慮換掉拜登另尋人選。

法新社報導，81歲的拜登（Joe Biden）昨天在激烈的辯論過程中，盼能消除外界對於他年事已高是否適合連任總統的擔憂。辯論期間不時出現人身攻擊，拜登也表現不穩。

德國政府的跨大西洋事務協調官員林克（MichaelLink）向德媒「每日鏡報」（Tagesspiegel）表示：「民主黨是否會推出拜登於11月大選角逐總統，都必須由8月中旬的黨內大會來做決定。」

林克指出，拜登在今年總統選舉的首場電視辯論中，「對於很多事實陳述不清，而且有時講話難以理解」。

他說道：「這令人遺憾，因為跟川普（DonaldTrump）不同，他提到許多重要事實，但卻沒有很好地傳達自己的訊息。」

林克還強調：「民主黨人必須認真考慮，誰最有能力阻止川普以他慣用的手段－指控、侮辱、扭曲事實及徹頭徹尾的謊言重返白宮。」