選後恐再爆爭議？川普對「重點提問」意有所指 5大辯論看點一次掌握

美國總統拜登和前總統川普今天進行總統大選首場電視辯論，吸引數以百萬計民眾觀看，但他們的表現似乎讓民眾產生更多疑問而非獲得解答。法新社以下整理本次辯論5大看點。

●民主黨人驚覺不妙

根據拜登（Joe Biden）的競選團隊說法，他經醫生診斷確認感冒。現年81歲的拜登在台上說話多次結巴、聲音沙啞，更錯失重要時機以強力和條理分明的論述反擊川普（Donald Trump）。

雖然這位民主黨老將在辯論中的表現偶爾出現亮點，但大多數時刻顯得黯淡無光。

維吉尼亞大學（University of Virginia）政治科學教授薩巴托（Larry Sabato）告訴法新社：「這完全是一場災難。」

●川普表現比以前克制

比起拜登，川普可能更令觀眾跌破眼鏡。他雖如往常發表強勢的政治言論，但卻表現出更加克制、更有修養的一面。

例如拜登在辯論中指責川普於2021年初「慫恿」支持者闖入國會山莊時，川普基本上保持沉默、低頭或搖頭，等到他發言時才砲火全開。

美國羅格斯大學伊格爾頓民調機構（RutgersEagleton Center for Public Interest Polling）主任柯寧（Ashley Koning）告訴法新社：「川普採取以他而言稍顯克制和具權威性的舉止，掩蓋了他在辯論中捏造的一些謊話，這有助他在經濟和邊境等民調上首要議題方面吸引中間選民。」

●人身攻擊

拜登與川普開始辯論前並未握手，無疑顯示彼此間沒有好感。拜登抨擊川普是「被定罪的重罪犯」，川普則語重心長說出「我不認為他（指拜登）知道自己說了些什麼」，兩人互看不順眼顯而易見。

拜登列舉川普的多起訴訟和判決後不屑地說：「你的道德就像流浪貓（alley cat，比喻街妓）一樣隨便。你是個蠢蛋，是個失敗者。」川普則回嗆：「他（拜登）做的每件事都是謊言。...他是我們國家史上最糟糕的總統。」

●發言較不混亂，但也較不負責任

2020年上回總統大選時，川普和拜登首次進行辯論，場面一團亂，川普粗暴無禮對待拜登和辯論會主持人。這種情況今天不復見，因為主辦方美國有線電視新聞網（CNN）採取的策略成功避免雙方比大聲。

堪薩斯大學（University of Kansas）大眾傳播教授羅蘭德（Robert Rowland）說：「我認為這次的規則有可能幫到川普，因為這讓他不會在拜登回答時吼叫。」

不過，由於主持人未能在辯論期間提供即時的事實查核，使得川普和拜登在移民、犯罪到經濟等多項議題上恣意發表具誤導性或不實的言論，但拜登的情況較輕。

●選後恐再爆爭議？

在辯論進入尾聲時，川普對一個關鍵提問給出意有所指的答覆，令人對選後可能情況感到擔憂。

主持人3度詢問川普是否會接受總統大選投票結果，川普最後終於正面回答說：「如果這是一場公平、合法且沒問題的選舉，（我）絕對（會接受）。」

不過，川普也立刻接著重申他指稱上回總統大選有舞弊或遭到干預的說法，表示當時的選舉「詐欺和其他一切太荒謬」。但他的說法並無事實根據。