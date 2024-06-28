「川普未贏拜登卻輸」美大選首場辯論落幕 各界反應一次看

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中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
民主黨籍總統拜登和他的共和黨籍競爭對手川普，在2024年總統選舉的第1次辯論中對決。 路透社
民主黨籍總統拜登和他的共和黨籍競爭對手川普，在2024年總統選舉的第1次辯論中對決。 路透社

民主黨籍總統拜登和他的共和黨籍競爭對手川普，在2024年總統選舉的第1次辯論中對決。以下是國會議員、政治分析家及戰略家等人的反應。

● 民主黨籍聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）

華諾克在辯論結束後表示：「如果（拜登）總統缺乏政績可宣揚，我會擔心；但事實上，他是簽署歷史性法案的人。」

● 美國前總統歐巴馬執政時期「住房及城市發展部」部長卡斯楚（Julian Castro）

卡斯楚在社群媒體平台X上說：「今晚的結果完全可以預料到。拜登進入辯論的門檻非常低，但他甚至連這個門檻都沒有達到；他似乎沒有準備好，迷失了方向，而且不夠強大，無法有效地對抗不斷撒謊的川普。」

● 「庫克政治報告」（The Cook Political Report）主編、著名政治分析家華特（Amy Walter）

華特說，這場辯論「只是提醒了選民有關拜登的弱點，特別是他的健康和精力。可以肯定的是，川普並沒有『贏得』這場辯論，而拜登卻輸了。川普散播很多假消息和謊言。他未能為自己重新執政提出積極的理由，只是花費更多時間爭論拜登的失敗。」

「我不認為這場辯論將會改變尚未抉擇的選民，尤其是那些說他們不喜歡這兩位候選人的選民。」

● 拜登競選連任活動共同主席蘭德魯（MitchLandrieu）

蘭德魯在國家廣播公司新聞網（NBC News）中說：「我認為這真是一場赤手空拳的搏鬥。我認為他們是對的，（拜登）總統一開始很慢，但他隨即追了上來。」

蘭德魯承認，辯論中的體能表現將是人們最關心的問題；「但是，當你進入辯論的實質內容時，我認為辯論的焦點就會是拜登在實質內容上表現良好。他說的是實話」。

● 密西根州立大學政治學教授葛羅斯曼（MattGrossmann）

葛羅斯曼說：「很明顯地，最大的因素是拜登看起來仍然很老、聲音沙啞，而且不像上次競選時那麼有條理，我認為這將成為辯論中的大新聞。我認為，除了現有的支持者之外，川普並沒有真正做過什麼有助於自己的事情，但我認為，這一點已被拜登予人最脆弱一面的印象掩蓋了。」

他認為，從辯論一開始，拜登就很難表達自己的觀點，「看起來很虛弱」。他說，拜登直到辯論開始20分鐘後才真正開始提供有效的答案。「很難從當中恢復過來。」

川普 拜登 美國大選

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