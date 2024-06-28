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川普拜登首場電視辯論 爭執高爾夫球技誰好竟成焦點

中央社／ 洛杉磯27日綜合外電報導
拜登、川普。 美聯社
拜登、川普。 美聯社

2024美國總統大選首場電視辯論會今天登場，期間現任總統民主黨籍的拜登與可望獲得共和黨提名的川普，兩人一度因誰高爾夫球打得比較好而爭論不休。

綜合法新社與美聯社報導，川普（Donald Trump）在辯論過程中，答覆有關於健康狀況的提問，他自誇「我非常健康」，而且剛剛贏得兩個俱樂部冠軍。

兩人在今天辯論甚少言詞直接交鋒，但爭論高爾夫是其中之一。

川普說：「要贏得冠軍，你得非常聰明，而且你得把球擊得很遠。」

川普將矛頭指向拜登（Joe Biden）說：「他要跟我單挑一場高爾夫比賽，他擊球達不到50碼。」

此外，川普還誇口自己的體力無庸置疑，更堅稱：「我的狀態和多年前一樣好。」

拜登則不甘示弱，堅稱自己在果嶺的表現非常出色，並說：「我很樂意就來一場，我當副總統的時候，我的差點（handicap）降至6。」

差點是高爾夫的術語，藉此衡量球員的球技。差點越低代表球技越佳。

川普訕笑：「差點是6？」他嗤之以鼻說：「我曾看過你揮桿，我知道你的揮桿。」

隨後川普有意就此打住，並說「我們不要表現得像小孩一樣」。拜登則反譏：「你就是個小孩。」

川普 拜登 美國大選

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