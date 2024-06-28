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若拜登或川普退選會發生什麼事？

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
2024美國總統大選的首場辯論結束，許多選民不只對現任總統拜登（左）有疑慮，對前任總統川普（右）的適任性也一樣質疑。 路透
2024美國總統大選的首場辯論結束，許多選民不只對現任總統拜登（左）有疑慮，對前任總統川普（右）的適任性也一樣質疑。 路透

在美國總統大選首場辯論過後，許多選民不只對現任總統拜登有疑慮，對前任總統川普的適任性也更加質疑。而拜登或川普若突然退選，可能在民主或共和黨內引發一場接替人選的大亂鬥。

英國金融時報（FT）報導，拜登27日在首場辯論中跌跌撞撞的表現，加深了選民對他是否適合擔任總統職位的疑慮。這位現任美國總統含糊不清的回答及其嘶啞的聲音，再度引發選民對其81歲高齡的擔憂，並促使民主黨高層呼籲他停止競選連任的壓力排山倒海。

78歲的川普也面臨外界對其年紀、心智敏銳度及性情的質疑。此外，川普在紐約州被刑事定罪後，下月將面臨量刑。假如他們其中一人突然退選，接替人選的競爭可能是一場大混戰。

●假如川普或拜登在黨代表大會前退選或過世，該怎麼辦？

這兩位候選人皆在今年初輕鬆贏得黨內初選，假如他們現在退選，即將舉行的共和黨及民主黨的全國代表大會的代表，將需找尋替代人選。

這將使7月在密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會、或8月在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會出現類似數十年前的大會，當時候選人向各州代表團遊說，以在會場上爭取選票支持。

布魯金斯學會（Brookings Institution）卡馬克表示，各州代表將「不受約束」，不再受制於自家州的初選結果，而且可以投票給他們喜歡的任何候選人，在這種情況下可能需要經過幾輪投票才能產生提名人。

根據FiveThirtyEight的數據，現任副總統賀錦麗的支持率僅為39.4%，甚至低於拜登的39.9%，因此，其他民主黨人幾乎肯定會投入競選。川普則尚未宣布其競選搭檔，因此，共和黨全國代表大會的代表將更無拘束。

兩黨的規則都未規定競選搭檔必須接替退出或死亡的總統候選人。卡馬克表示，整個更替過程「看起來會很混亂」，需要「大量的討價還價、暗盤交易，以及在大會上向各州代表團發表諸多演說」。

●如果候選人在黨代表大會後退出，會發生什麼事？

黨委員會將透過投票決定新的提名人。但首先可能會發生一場非常激烈的接班人之戰。

對於民主黨而言，副總統賀錦麗將是最受青睞的人選，雖然她的支持率很低。加州州長紐森有可能成為競爭者，密西根州州長惠特默和伊利諾伊州州長普利茲克也有可能參選，但他們都面臨缺乏全國知名度的問題， 而外界也都預期他們比較可能投入2028年的總統大選。

如果川普喪失行為能力，共和黨的後果可能會很混亂。曾參與黨內初選的佛羅里達州州長德桑提斯和企業家拉馬斯瓦米等人，被看好有機會角逐，但在黨內初選中最接近川普的競爭對手、前美國駐聯合國大使海利，屬於共和黨中較傳統的保守派。因此，接替川普的戰役也將是一場意識形態之爭。

●什麼時候會變得更混亂？

如果川、拜其中一人在11月5日贏得總統選舉後退出，且在選舉人團投票使其正式當選總統之前，情勢可能會變得很詭譎。

卡馬克說，選舉人團中的選舉人將「不受任何人影響」，「從實際政治角度來看，他們可能會選擇副總統提名人…但這有點模糊不清」。

一旦選舉人團投完票，事情就比較簡單，因為美國憲法第20修正案規定，如果當選的總統過世，由當選的副總統繼任。新總統在就職後可根據憲法第25修正案提名副總統，但須獲得國會兩院過半數同意。

川普 拜登 美國大選

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