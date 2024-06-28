民主黨驚慌未歇 拜登如何挺過「災難」？外媒整理拜川辯論關鍵時刻

（德國之聲中文網）這是現任美國總統和前任總統之間的第一場電視辯論，很是不同尋常。距離2024年美國大選還有4個多月的時間。現任總統拜登和共和黨總統候選人川普於當地時間周四晚（6月27日）在亞特蘭大第一次面對面「交鋒」，雙方爭辯的議題包括移民和經濟等等。

外界對這場電視辯論會得出的第一印象是，民主黨陷入了麻煩之中。拜登的嗓音聽起來十分沙啞。選舉圈的一些人士後來將其歸咎於感冒。這原本不是什麼大問題，但是這卻讓這位81歲的老人顯得格外虛弱。拜登的年齡在整個競選過程中一直是爭論的焦點。

弗吉尼亞大學政治中心選舉分析師科曼（J. Miles Coleman）在接受德國之聲採訪時說：「如果（拜登團隊）提早對外透露（拜登感冒咳嗽）這一事實，人們就會有一些預期，對他（拜登）的評價也會更仁慈或更寬容一些。」

拜登無法證明自己「適合擔任此職務」

辯論後輿論對拜登的評價並不友好，這不僅僅是因為他聲音嘶啞。觀眾們也不需要川普時不時地指出，拜登的許多語無倫次的句子沒有任何意義。

對於民主黨的堅定支持者們或「永不支持川普」陣營的選民來說，這樣的電視辯論不太可能產生太大影響。但對於那些尚未下定決心的人來說，辯論會是一個機會，可以聽取兩位候選人對關鍵問題的看法以及他們如何表現自己。在周四的活動之前，人們最擔憂的兩個主要問題是：拜登是否足夠靈活，以消除人們對他年齡的擔憂；川普的表現是否能配得起總統一職。

專家們說，拜登肯定沒有實現自己的目標。

德國之聲駐華盛頓首席記者泊爾（Ines Pohl）說：「沒什麼可粉飾的：這場辯論對拜登來說是一場災難。拜登今晚的主要目標是證明他適合擔此重任，但他失敗了。」

2011年前曾擔任奧巴馬的美國總統府資政的阿克塞爾羅（David Axelrod）在接受CNN採訪時說，拜登未能給人留下精力充沛的印象，有時甚至顯得有點迷失方向。

弗吉尼亞大學政治中心選舉分析師科曼說，78歲的川普雖然只比拜登年輕幾歲，但他看起來比現任總統年輕十歲。

川普拒絕回答問題

川普更好得實現了自己的目標，展現出一些總統風範。同2020年與拜登的第一次辯論不同，川普並沒有不斷打斷對手。也可能是因為沒有輪到他發言時，他的麥克風被關閉了。當晚最不像總統的行為也來自拜登，而不是川普。拜登取笑川普的體重。

川普在當晚多次無視主持人的提醒，他沒有回答有關兒童照管或者有關他年齡的問題，而是一次又一次地回到他最喜歡的話題上：由於拜登的政策造成的非法移民問題如何摧毀這個國家。

川普還在辯論中公然撒謊不止一次。他聲稱在他擔任總統期間，美國邊境是「我們國家歷史上」最安全的。但根據波因特學院（Poynter Institute）事實核查人員的說法，川普任期內進入美國的非法移民數量高於歐巴馬執政時期。

川普：在接受大選結果的問題上態度躲閃

辯論會的關鍵時刻之一：川普拒絕表示他是否會接受即將到來的選舉結果，無論誰獲勝。

這不禁讓人想起了上次選舉後發生的事情。2020年，川普拒絕接受他的選舉失敗，並聲稱民主黨操縱了結果。即使在重新計票和法庭判決證明不存在選舉舞弊後，他仍然堅持自己對選舉舞弊的說法。這種態度在一定程度上鼓勵了川普的右翼支持者於2021年1月6日衝進國會大廈，試圖破壞民主政權移交。

周四的電視辯論會上，川普試著兩次轉移話題後最終表示，如果2024年的選舉是「公平、合法和良好的選舉」，他將接受選舉結果，但沒有具體說明這意味著什麼。

民主黨「陷入慌亂」

拜登總體上表現混亂，甚至在民主黨最具優勢的議題領域，他也無法提出有力的觀點，例如就川普的刑事定罪對其進行抨擊，或者將自己描述為女性生育權利的捍衛者。拜登承諾在全國範圍內恢復憲法規定的墮胎權利，最高法院在2022年通過川普任命的三位保守派大法官的投票取消了這一權利，但由於拜登的表現乏善可陳，這一承諾並未真正兌現。

辯論結束後，人們立即討論民主黨是否還能在8月的民主黨全國代表大會之前或期間提名另一位候選人競選總統。CNN記者表示，雖然沒有指名道姓，但是民主黨政客表達出對拜登作為候選人的「擔憂」。

德國之聲駐華盛頓首席記者泊爾曾報導過2020年的美國大選。她說，拜登在辯論中的表現不佳「引發了關於民主黨如何阻止拜登再次參選的討論」。其中的一個做法就是召開黨代會，讓代表們選出另一位候選人。她表示，回顧過去幾十年的美國政治，這種做法極不尋常。

她說，現在不是平常時期，「民主黨正處於驚慌之中」。

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