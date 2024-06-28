拜登辯論表現遜色 民主黨來得及「陣前換將」？3點分析揭可能性

81歲的美國總統拜登在首場辯論會上，發言頻頻停頓，有時更前言不搭後語，使得民主黨黨內對他繼續參選出現雜音。但依據規定，要在選前換將難度極高，原因有三。

第一、代表人票變動難

民主黨已在美國各州舉行總統提名初選，該黨規定，除非拜登決定退選，不然他贏得的代表人票，須在該黨即將登場的全國代表大會上，支持拜登參選。

拜登本人無意退出選戰，他在結束辯論後表示：「讓我們繼續努力」。拜登競選總部的發言人希爾也說，拜登不會退出。

民主黨雖然能在8月19日的全國代表大會前，改變規則，但只要拜登堅持競選連任，此種情況不大可能發生。

第二、副總統無法自動升格為總統候選人

賀錦麗雖然是拜登的競選夥伴，但這不表示她能在選票上，自動升格為總統候選人。要是拜登突然退選，他也不能下令賀錦麗頂替。

倘若拜登棄選，賀錦麗可能須與其他民主黨候選人，共同爭取角逐機會。其他可能出馬人選包括加州州長紐森（Gavin Newsom）、密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）、 伊利諾州長普里茨克（J.B. Pritzker），賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）等。

第三、保守團恐提告訴

拜登若退選，保守團可能會提出告訴，質疑新提名者的合法性。