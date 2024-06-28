誰能讓美國偉大？拜登辯論提政績數據卻出錯 川普就氣候危機答H2O

美國總統大選首場辯論美國時間27日晚間登場，總統拜登談政績，數據卻出錯，他批評川普說謊、道德低落、是傻瓜和失敗者。川普幾乎沒提政見，主持人多次追問，他仍猛批拜登主政下有大量非法移民，被問到氣候危機回答「我們有H2O」。

美國11月5日將舉行總統大選，尋求連任的拜登（Joe Biden）時隔4年再度對決即將獲共和黨提名的川普（Donald Trump）。這是兩人4年後首度同台，90分鐘的辯論在美東時間27日晚間9時（台灣時間28日上午9時）舉行，兩人各自站上辯論台，沒有握手。

主辦辯論的美國有線電視新聞網（CNN）由資深主播塔柏爾（Jake Tapper）與巴希（Dana Bash）擔任主持人，對拜登、川普提出經濟、國債、墮胎、邊境管制與移民、2021年1月國會山莊暴動、氣候變遷、社會安全、兒童照護、強效類鴉片芬太尼氾濫等議題，兩人激烈交鋒。

拜登說，川普卸任時，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處理得亂七八糟，經濟崩潰、失業率高達15%，經濟狀況像「自由落體」一般的衰退，國家交給他時「一團混亂」。他任內「讓一切回到正常」，創造工作機會，降低處方藥的價格，也將持續對抗通膨。

拜登現年81歲，常因口誤成為焦點。他談到經濟表現時說，創造1萬5000個工作機會。而他之前講的數字是1500萬個工作機會。他在回答國債問題時，提出將提高最富有者所得稅率，作為社福支出，一時停頓好幾秒，失言說「我們打敗Medicare（聯邦醫療保險）」。

川普逮住機會，說拜登確實「打敗醫療保險」，「他徹底摧毀它」，「數百萬、數百萬」的非法移民來到美國，拖垮美國的聯邦醫療保險和社會安全（Social Security）制度福利。

儘管有時失言，拜登在辯論中多次尖銳批評川普，火力全開。

川普任內指派3名保守派大法官，在2022年推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），終止憲法保障墮胎權。川普在辯論中說這是「很棒的事」，拜登回他：「這是糟透了的事。」拜登堅定反駁「羅訴韋德案」允許懷孕晚期墮胎的誤解，表示這是「絕對、絕對、絕對」沒有的事。

川普卸任後面臨4項刑事起訴，其中2項涉及試圖推翻2020年大選結果的2021年1月6日國會山莊暴動案，一項是卸任後將數百件機密文件留在佛州寓所，並阻撓政府取回。此外，他為隱瞞支付成人片女星封口費而偽造商業紀錄案已遭判定有罪，法院7月將宣布量刑。

拜登說，川普是重罪犯，說的都是謊言，鼓動民眾到國會山莊，眼看民眾暴動，他「坐在那3小時」，副總統彭斯（Mike Pence）和其他共和黨人求他做點事以結束暴動，他不為所動。

拜登也批川普「道德低落」，在公共場合騷擾女性，另外，川普的妻子懷孕時，他與成人片女星發生性關係。拜登指的是川普遭作家卡洛爾（E. JeanCarroll）提告誹謗，遭法院判賠鉅款，川普在上訴中；此外，川普為掩飾2016年總統大選前幾天支付成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）封口費，偽造商業紀錄，紐約法院5月底判他有罪，7月將宣判。

川普在辯論中多次攻擊拜登邊境政策造成非法移民湧入，一度提到美國退伍軍人有些淪落街頭，批評拜登不重視軍人和退伍軍人。拜登回應，川普曾說在戰爭中陣亡的人是「傻瓜和失敗者」，「我的兒子不是失敗者，也不是傻瓜。你才是傻瓜，你才是失敗者」。拜登的兒子波伊（Beau Biden）因腦癌逝世，生前曾在伊拉克服役一年。

川普否認他曾說在戰爭中陣亡者是「傻瓜和失敗者」，批評這是雜誌「捏造」的。

川普多次稱美國是「失敗的國家」，他要讓美國再度偉大。但他幾乎沒著墨任何政策。

主持人問川普，當選後是否會如他所說，遣返非法移民，要怎麼做？他回答時，批評非法移民在美國犯罪，拜登的邊境政策「殺人」。主持人問他如何應對氣候變遷危機？他先是講到如何贏得非裔、拉丁裔選票，再提到非法移民問題。主持人再追問，他說，「我們要求絕對乾淨的水和空氣，我們曾經有過，我們有H2O」，他過去執政4年，環境的數據是史上最好。

對於兩人的年紀。30多歲當上參議員的拜登說，他從政後大半時間被批太年輕，現在他年紀最大，川普年輕3歲，能力遠不如他。川普說，他認知測驗成績出色，要拜登也做同樣測驗。川普吹噓自己的高爾夫球成績。拜登說，如果川普能自己揹球袋，願意跟他比賽。

主持人最後問川普，不論11月誰選贏，他是否接受選舉結果。川普前兩次都沒直接回答，直到主持人問第3次，他才說：「如果這是公平、合法且良好的選舉，當然。」

拜登與川普已同意9月進行第2場辯論，由美國廣播公司新聞網（ABC）主辦。