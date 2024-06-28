讓位為時已晚？拜登首辯表現遲鈍 民主黨恐慌掀「換登」聲浪

美國總統大選首場電視辯論甫於美東時間27日畫下句點，81歲總統拜登說話表現語無倫次引發民主黨恐慌，紐約時報報導民主黨內掀起「換登」聲浪。

美國民主黨預計8月舉行全國黨代表大會宣布推派總統拜登角逐第二任，拜登更在正式取得提名前將近2個月同意和川普進行辯論，原本希望為連任之路奠定氣勢，不料首場辯論表現不佳，反而引發民主黨內恐慌，重新討論拜登是否適任參選人資格。

在長達90分鐘的辯論，拜登聲音沙啞又結結巴巴，與言詞犀利但謊話連篇的川普形成鮮明對比，非但沒有消除外界對於高齡的疑慮，反而成為核心焦點。

紐時指出，辯論開始沒多久，長期為拜登辯護的民主黨人瘋狂互傳訊息，關切拜登狀態不佳，甚至有人在社群媒體絕望表示十分震驚，還有一些人私下討論現在勸說拜登讓位年輕候選人是否為時已晚。

部分眾議院民主黨人共同觀賞辯論，其中一名議員不願具名透露，這場辯論對拜登而言是一場「災難」，還說他們正在討論是否需要一位新的總統候選人。

報導描述，川普在辯論中顯得游刃有餘，滔滔不絕講述一個又一個謊言，並且沒有受到有效質疑。儘管川普偶爾也顯得語無倫次或鬼打牆，但是他的活力和音量掩蓋了觀眾對失言的關注。

至於拜登大部分時間都處於防守狀態，可能沒有使用競選團隊在辯論前預設的台詞，或者只是順口「嘟囔」幾句，幾乎無法讓人記住說了什麼。

而拜登辯論後告訴媒體，最近感冒了，不過他對自己的表現感到滿意，當被問及民主黨人對他的表現感到擔憂且呼籲退出競選時，拜登說：「不，要和一個騙子辯論本來就很困難。」