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拜登自評辯論表現好 稱很難跟騙子爭辯

中央社／ 亞特蘭大28日綜合外電報導

美國總統拜登與共和黨對手川普的首場大選辯論結束，不少人批評拜登表現欠佳，但他今天凌晨表示，他覺得自己表現得很好，還說跟一位騙子辯論是很難的事。

「紐約時報」報導，拜登不理會自家民主黨人對他辯論表現的抱怨聲浪，並指出他不打算重新考慮他的候選資格。

辯論結束後，拜登在前往亞特蘭大連鎖餐廳WaffleHouse用餐時向記者表示：「我覺得我們表現得很好。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，被問到對要求他退選的呼聲有何看法，以及對自己的辯論表現是否有任何擔憂時，拜登轉而攻擊川普。他說：「不（擔心）。跟一名騙子辯論是很難的事。紐約時報指出他撒了26次謊、很大的謊言。」

記者問到他是否感冒了，拜登回說他喉嚨痛。

川普 拜登 美國大選

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