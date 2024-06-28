拜登辯論表現差 賀錦麗以慢熱為由緩頰

美國總統拜登在今天與競選對手川普的首場辯論被認為表現差勁，副總統賀錦麗以「慢熱」為上司緩頰，堅稱拜登「結尾強勁」，並呼籲美國人關注拜登任內3年半的政績。

法新社報導，拜登在總統大選首場辯論的表現不佳，馬上引來對他參選能力的質疑。賀錦麗（KamalaHarris）告訴今晚舉辦辯論的美國有線電視新聞網（CNN）：「他只是慢熱（slow start），每個人都可以明顯看出。我不打算討論這一點。」

CNN主播古柏（Anderson Cooper）追問如何評價拜登表現時，賀錦麗說：「人們可以就風格這點來討論，但最終，這場選舉以及當選者必須有料，這點來看兩人的對比顯而易見。」

賀錦麗接著提到前總統川普在辯論期間散布的謊言。

賀錦麗又說，美國人應該聚焦於拜登任內為國家達成的成就，而不是他在辯論台上的表現。她跟CNN說：「我說的是3年半的歷史性政績。」

CNN主播古柏直接問她「我們今晚在講台上看到的總統，是他每天的樣子嗎？」

賀錦麗表示，她每天共事的上司「如我之前所說，一直致力於讓橢圓形辦公室更能凝聚人心，無論是共和黨人或民主黨人，以非同尋常的方式達成妥協，拜登能辦到這點」。

她接著提到拜登達成的其他成就，像是強化北大西洋公約組織（NATO）與創造就業。