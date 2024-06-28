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CNN：拜登辯論表現讓黨內暗呼完蛋 提名受質疑

中央社／ 亞特蘭大27日綜合外電報導

美國總統拜登的支持者原本希望今晚的辯論能打消外界對他年紀太大不應連任的疑慮，最終卻對他的表現感到絕望，甚至有人私下質疑是否仍要提名他代表民主黨參加總統大選。

路透社報導，81歲的拜登與78歲的共和黨籍前總統川普都面臨年紀和體能的質疑，但拜登更令人擔心。

拜登今晚的聲音因感冒而沙啞，他在講台上匆匆講完論點，結結巴巴地回答一些問題，有時說著說著愈來愈小聲。

辯論才到一半，一名曾為拜登2020年競選陣營效力的民主黨策士就形容這是一場「災難」。

川普接連提出批評，包括一些一再出現的謬誤，例如移民帶來犯罪潮、民主黨支持殺嬰等。辯論開場不久，拜登談到聯邦醫療保險和稅制改革時一度停了下來，似乎斷了思路。

拜登說，稅制改革將帶來資金，以助「強化我們的健保系統，確保我們能讓每一個人都有資格獲得我在處理，處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）…抱歉，處理我們必須面對的一切。」他還說：「我們最終擊敗了聯邦醫療保險。」

川普抨擊拜登語無倫次，他說：「我真的聽不懂他那句話最後在講什麼。我覺得他不知道自己在說什麼。」

麻薩諸塞大學安模斯特分校（University ofMassachusetts Amherst）政治學教授拉拉加（Ray LaRaja）說：「拜登說話不謹慎，他似乎在思考措辭。」

曾爭取於2020年代表共和黨競選總統的華爾希（JoeWalsh）長期批評川普，他在社群平台X寫道：「川普就是川普，每個字都在胡扯。但拜登聽起來老了，迷失了。這比什麼都重要。目前這對拜登來說絕對是一場惡夢。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，民主黨人很快就發現事情有多糟糕。一名曾在拜登政府工作的民主黨人說：「拜登的模樣和聲音都糟透了。他不知所云。」

另一名民主黨人言簡意賅：「我們完蛋了。」

辯論結束後浮現的問題幾乎攸關勝敗：要找別人來代表民主黨參選嗎？

一名從事各級競選活動超過10年的資深人士說：「很難爭辯說我們應該提名拜登。」民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）將於8月19日在芝加哥召開。

目前民主黨內沒有其他真的能與拜登競爭的挑戰者，而且選戰到了這個地步，如果民主黨要提名其他人選，拜登必須做出讓位的決定。

甚至已經有民主黨人提到替代人選，有一人說：「我要是（加州州長）紐松（Gavin Newsom）或（密西根州州長）惠特梅爾（Gretchen Whitmer），今晚就會打電話（安排）。」

川普 拜登 美國大選

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