拜川首辯 主流美媒咸認拜登表現欠佳

2024年美國總統大選首場辯論，美國主流媒體認為這90分鐘期間現任總統拜登的表現一如民主黨所擔心－缺乏活力和鬥志，對手川普則一反常態保持相對冷靜克制。

華爾街日報以「表現起伏」（unsteady performance）形容拜登今晚表現；紐約時報與華盛頓郵報都以「掙扎」（Struggled）形容，主辦這場辯論的美國有線電視新聞網（CNN）以「乏善可陳」（poorshowing）形容拜登。

至於川普，華郵與紐時都認為他在關鍵議題時閃躲，並在社會安全、環保、國會山莊暴動、食品價格上漲等屢屢扯謊；CNN以「避重就輕」（deflection）形容川普表現。紐時與CNN並在網頁以大量的Factcheck逐一澄清川普誤導之處。

華爾街日報認為今晚幾個重點與觀察面向，包括川普遇到問題時會避免直接回答，也保持相對克制，而拜登有時似乎會失去邏輯思路，也苦於應對外界對他高齡的擔憂。

遇到自己官司遭定罪，川普會轉移話題並拉同樣也有官司遭定罪的拜登兒子韓特（Hunter Biden）下水。

在美國民眾關切的墮胎權上，川普表現出願允許民眾能繼續取得墮胎藥。拜登則表示他要恢復保障墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）釋憲案。

兩人也在烏克蘭議題上發生爭執，川普指責拜登應為導致俄羅斯入侵烏克蘭負責，還抨擊美國援助金額過多；拜登則說是他團結北約與全球數十國應對俄國侵烏，反批川普助長俄國總統蒲亭氣焰。

在政策相關的交鋒上，拜登和川普互相指責對方是爛總統。川普一再對國家狀況發表言過其實、世界末日般的言論，而從邊境到通膨等一系列政見上，都看不出兩人有在努力爭回不喜歡自己選民的認同。

華爾街日報認為，拜登嘶啞的聲音以及不時出現令人難以理解的反應，無助化解選民對他年邁的擔憂，可能還會讓問題加劇。他妥妥像個81歲老翁，在從一個主題跳到另一主題時，拜登還似乎對某些語彙一片茫然。

兩人下一回辯論訂於9月10日，由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦。

紐時認為，這次嚴格的辯論規則反更凸顯拜登的短板。

今晚這場CNN舉辦的辯論應拜登團隊要求，主持人可以在未輪到其中一方發言時將麥克風關成靜音，以免4年前辯論時川普屢屢插話打斷對方的亂象。

在提出對頂層美國富人加稅時，拜登的聲音逐漸減弱，甚至思路走調，還出現口誤說「擊敗醫療保險」；川普耐著性子聽完，順勢反酸「好吧，他是對的，他確實打敗了醫療保險」。

紐時指出，川普借力使力，靜等對方回答完主持人提問再做回應，語調平穩且刻意克制。由於不能插話，拜登的失誤就格外被放大。

一群民主黨眾議院議員們表示，他們一起看完辯論，坦承這是場「災難」，一度有人討論是否要換人代表民主黨參選。

華郵認為，川普迴避好幾個直接問題並扯出大量謊言，扯謊時也未受主持人制止，更凸顯聲音沙啞的拜登表現掙扎。