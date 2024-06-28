主持人追問3次是否接受選舉結果 川普稱有條件接受
美國2024年總統大選首場電視辯論今天在亞特蘭大登場，前總統川普今天表示，「完全不能接受」11月總統大選期間發生暴力行為，但他也拒絕無條件接受選舉結果。
主持人3度追問共和黨籍的川普，屆時是否會接受選舉結果後，他稱「如果這是一次公平、合法、良好的選舉，那當然會」。
川普說：「對我來說，這比再選一次輕鬆得多。」
當被問到是否譴責任何形式的政治暴力時，川普表示，他「不說也是當然的」。
川普說：「但我認為是的，這是完全不能接受的。」
川普一直拒絕承認他輸掉2020年總統大選，至今仍堅稱拜登「偷走了」選舉。
即便拜登勝選並就職，川普仍拒絕承認拜登的勝選是合法的，他在沒有證據的情況下，聲稱有數百萬人非法投票。川普在下台前，任命特別委員會調查選舉舞弊一事，但沒有找到任何證據可以證實他的論點。
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