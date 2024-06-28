美總統辯論外交政策攻防 川普轟無能拜登嗆胡說八道

美國總統大選首場辯論登場，川普猛批拜登外交政策失敗，阿富汗撤軍是美國最可恥事件，蒲亭、金正恩及習近平根本不甩拜登。拜登的執政包袱使他明顯處於守勢，斥川普瞎扯之餘，須一一為自己政策辯護。

美國總統大選首場電視辯論今天晚上在有線電視新聞網（CNN）亞特蘭大總部攝影棚舉行。由於這次有切麥的規定，4年前兩人首次電視辯論的失控大亂鬥不復見，談到南轅北轍的外交立場，兩人仍激烈交鋒，火花四濺。

當被問及是否接受俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）的停戰條件，也就是烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）及烏東、烏南4個俄佔區，川普（Donald Trump）走一貫文不對題路線，抨擊如果拜登受蒲亭尊重，「蒲亭就永遠不會入侵烏克蘭」。

他接續轟拜登從阿富汗撤軍的方式「是我們國家史上最糟糕的恥辱」、「最尷尬的時刻」。

川普表示，拜登這樣搞，「蒲亭看到他的無能」，於是起心動念侵略烏克蘭。「如果我當總統，俄羅斯永遠不會發動攻擊」。

對於川普的猛攻，拜登說，「我這一生從沒聽過這麼多胡說八道」，「事實上，蒲亭是戰犯」。

拜登以問句回應川普是否接受蒲亭的停戰條件：「你認為如果他佔領了烏克蘭，他會停手嗎？你認為波蘭、白俄羅斯會發生什麼事？北約成員國會發生什麼事？」

讓白宮焦頭爛額、甚至掀起國內挺巴勒斯坦抗議潮的加薩戰爭，今天卻只在辯論中博得一點點版面。拜登表示，從聯合國到以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu），所有人都挺他的停火計畫。唯一希望戰爭持續的一方是巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）。

川普反駁，尼坦雅胡才是想要讓戰爭持續的人，但應該讓尼坦雅胡以任何必要手段追求以色列的目標。

聽到走孤立主義路線的川普自誇推動歐洲盟友增加國防開支，拜登指川普是想退出北約的人，並說他使50國支持烏克蘭對抗俄羅斯的入侵，包括日本及南韓。

川普在任時期堅持北約盟國增攤軍費應如「火箭般快速上升」，卸任後暗示他若當選，將不會出手捍衛國防支出未達標的北約成員，甚至會鼓勵俄羅斯攻擊這些國家。

辯論進入下半，川普猛打拜登因應中國的方式軟弱，商人出身的川普，直攻貿易，指控拜登拿錢手軟。「我們對中國有最大的逆差。他（拜登）的薪水是中國給的。他是魁儡候選人（Manchuriancandidate）」。

川普表示，拜登害與中國打交道，如果繼續讓拜登政府執政，「中國就會宰制美國」。

根據「紐約時報」（New York Times） 的即時事實查核結果，去年美國與中國在商品及服務方面的貿易逆差為2520億美元（約新台幣8兆1905億元），為2009年以來的最低紀錄。