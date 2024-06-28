拜登辯論口齒不清語句脫節 難說服選民年紀問題

2024美國總統選舉首場辯論結束，現任總統拜登努力在台上維持正常，但不清楚的聲音、咬字與反應，都與年初國情報告時的精力充沛狀態有極大差距。前總統川普迴避大量問題，但言語與肢體的侵略性遠較過去收斂。

美國歷史百年後再度出現現任與前任總統辯論的場面，民主、共和兩黨陣營都密切關注81歲的拜登（JoeBiden）與78歲的川普（Donald Trump）4年後再度較量的表現。鏡頭前拜登的身心與健康狀態令人擔憂，辯論內容已不是焦點。

華爾街日報（Wall Street Journal）評論認為，拜登狀態不穩定，倒是川普跟著腳本，相較過去的盛氣凌人收斂不少。

華爾街日報觀察，拜登希望說服美國選民沒必要過度關切他的年紀，但這場辯論沒有達到目的。他聲音沙啞，時而口齒不清，觀眾聽不清楚他說了什麼。有網友留言：「他病了嗎？」

拜登說明通膨與健保等較複雜問題時，出現語句思維不連貫的狀態，還攻擊自己的政策。川普毫無保留直說：「我根本不知道他的句尾到底說些什麼。」

紐約時報（New York Times）直言，拜登在川普的不實指控中掙扎；在拜登顫抖搖晃中，川普瘋狂地堅持己見與說謊。

紐時指出，90分鐘辯論中，川普不斷對搖晃不穩的拜登重複侵略與誤導的攻擊性言論。這場高規格也極尖銳的對陣中，拜登臉上不斷顯現模糊與脫節的樣子。

華盛頓郵報（Washington Post）用掙扎來形容拜登面臨川普不間斷言語攻擊下的狀態。

政治網站Politico說：「拜登被擊垮了，民主黨人見到他的表現都被嚇壞了。」

Politico詢問民主黨陣營人士對辯論的看法，辯論前幾分鐘就已讓人感到困惑與憂慮。有助理直說，糟透了，一場辯論還得搞清楚他到底在講什麼，這太瘋狂了。