美大選首場辯論砲火烈 拜登抨擊川普失德犯重罪
美國總統拜登今天在2024年總統大選首場辯論中猛烈批評對手川普多起官司纏身，形容他「道德敗壞」，還稱他為「重罪犯」。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，民主黨籍的拜登說：「你還被指控多項罪行，想想你受到的所有民事懲罰。你因為公開調戲女性和各式各樣的事情欠繳多少億美元的民事罰款？還有在老婆懷孕時與色情片女星一夜風流？」
川普上月因偽造商務紀錄，以隱匿支付封口費給色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），被認定34項罪名全數成立。陪審團去年也認定他於1996年性侵作家卡洛爾（E. Jean Carroll），以毆打和誹謗為由判賠500萬美元。
拜登轉向川普說：「你道德敗壞。」
川普否認與色情片女星有染。
共和黨籍的川普提到有些民主黨人該去坐牢，拜登隨即反擊：「台上唯一一個被定罪的重罪犯就是我面前這個人。事情真相是他滿口假話。」
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