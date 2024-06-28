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對著螢幕交手拜川！小羅勃甘迺迪未達門檻無緣CNN辯論 乾脆自己辦

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
民調未達標而無緣總統大選首場辯論的獨立參選人小羅勃甘迺迪，28日索性在洛杉磯自己舉辦並參加辯論會，面對螢幕即時和拜登與川普交鋒。圖／截取自Robert F. Kennedy Jr.在X影音
民調未達標而無緣總統大選首場辯論的獨立參選人小羅勃甘迺迪，28日索性在洛杉磯自己舉辦並參加辯論會，面對螢幕即時和拜登與川普交鋒。圖／截取自Robert F. Kennedy Jr.在X影音

華爾街日報報導，美國總統大選首場電視辯論甫於喬治亞州亞特蘭大結束，民調未達標而無緣參與CNN主辦辯論的獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），索性28日同一時間在洛杉磯自己舉辦並參加辯論，面對螢幕即時交鋒拜登川普

小羅勃甘迺迪自行在洛杉磯舉辦並參加辯論，同步放映CNN主辦總統辯論畫面，並且適時暫停做出回應。

另外，小羅勃甘迺迪談到，辯論規則且將其排除在外，進一步說明美國需要第三方總統參選人。

小羅勃甘迺迪的辯論由前記者史塔索（John Stossel）主持，當小羅勃甘迺迪發言超過2分鐘，他也會出言制止。

本次大選美國選民高度關注的兩大議題分別為墮胎和移民政策，根據社群媒體X，討論墮胎議題時，超過61萬8千人同時在線觀看，進入移民問題時，觀看人數達到100萬人。

小羅勃甘迺迪回應墮胎表示致力捍衛個人醫療選擇，在移民議題則認同川普對非法越境的疑慮。

川普 拜登 美國大選

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