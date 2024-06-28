紐時：90分鐘激辯 拜登不時結巴川普誤導議題

2024年美國總統選舉首場辯論今天登場，現任總統拜登與前總統川普就經濟、俄烏、墮胎、官司等議題交鋒。拜登期間數次講話結巴，而川普則不時在一些議題上誤導。

紐約時報指出，78歲的川普大言不慚，並有幾次刻意誤導議題，雖然沒有再像2020年大選辯論時的咆哮，但對2021年企圖翻談選舉導致國會山莊衝突毫無歉意；81歲的拜登講話語速太快，在回答一些問題時略顯語無倫次，即便在指責川普是個騙子、對民主構成威脅時，語句也會結巴。

川普一度奚落「我真的不知道他在這句話最後在說什麼，我認為他也不知道自己在說什麼」。

這場90分鐘的辯論，兩人先就一系列經濟問題交鋒。拜登稱是川普留給他一堆經濟爛攤子，川普則說在COVID-19疫情前，美國經濟是「世界上最棒的」，接著兩人就舌戰誰在應對疫情方面做得更好。

川普為自己的減稅政策辯護，表示減稅政策刺激經濟成長，在他被迫推出數以兆計美元的舒緩疫情資金之前，政府正準備開始償還債務；拜登則消毒川普的民粹式發言，稱川普只是想給富人減更多稅。

期間拜登說錯他任內創造的就業機會數目，還口誤他「最終擊退了醫療保險」。

在美國民眾關切的墮胎議題上，川普堅稱不會阻止民眾取得墮胎藥物，並且支持將性侵、亂倫和危及懷孕母親等情況排除墮胎禁令之外；拜登則表示他將恢復保障墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）釋憲案，並指川普如當選，會擴大墮胎限制。

在移民問題上，川普指控拜登已放進數百萬移民，並指責是拜登弄出「移民犯罪」潮主導危及美國公民；拜登反駁這些說法，稱純屬誇張。

在俄烏戰爭上，川普語出驚人說他有辦法在就職前擺平俄國侵烏，但卻沒提出具體作法；拜登則警告說俄國總統蒲亭不會對烏克蘭停手，反問「你覺得這對北約盟國會有何影響？」

拜登表態捍衛北約，將俄國入侵烏克蘭後展現出的團結歸功於自己，「順便說一句，是我讓世界其他50餘國家支持烏克蘭」還問川普是否想讓美國退出北約，川普則抿起嘴唇，聳肩不置可否。

川普抨擊拜登向烏克蘭提供數千億美元，並聲稱如果自己勝選，就職前就能結束俄烏戰爭；拜登反擊指川普讓蒲亭壯膽，如川普獲勝，俄羅斯將把戰爭擴大到歐洲及其他地區。

以巴問題上，當被問及是否支持巴勒斯坦建國時，川普語帶謹慎，但批評拜登在妨礙以色列贏得對哈馬斯的戰爭，稱拜登「現在就像一個巴勒斯坦人」拜登則宣布支持以色列，並表示訂有結束戰爭的計畫。

談到2021年1月6日國會山莊暴動案時，川普似想為因參與國會山莊暴動而被捕、遭起訴者辯護，「看看（拜登政府）對一些無辜者所做的事，你該為自己感到羞恥」；拜登則反譏一個被定罪的人現正跟他同台，還反嗆「竟然還覺得那些人（闖入國會山莊者）是愛國者？夠了。」

拜登在談論國會山莊暴動和川普豔星封口費案遭定罪時，講話犀利明快，與辯論一開始不時結巴形成鮮明對比。

拜登指責川普是重罪罪犯，緊咬對方一系列官司；川普反擊時提到拜登的兒子韓特．拜登（HunterBiden），也以罪犯稱呼韓特。之後開始一段泥巴戰，拜登譏諷川普與豔星「暴風女丹尼爾斯」上床，指責他竟在妻子懷孕時與色情片明星婚外情；川普對此惱怒，反駁時斷然說「我沒與色情明星發生性關係」還說拜登是美國史上最爛總統。

辯論進入下半場後，兩人開始就通膨論戰。川普指責拜登的「綠色新騙局」搞到物價齊漲；拜登反批，川普對疫情處理不當，導致經濟直線下滑進而引發通膨。

川普還稱拜登為「滿洲候選人」（ManchurianCandidate,在美國社會這暗指對方被中國勢力操控），還說自己任內對中國商品加徵關稅政策，對方全都「川規拜隨」；拜登則強調他日前大幅提高對中國電動車的關稅。

辯論接近尾聲時，兩人開始交鋒年齡這一敏感議題。拜登想喚起選民他曾是政界最年輕的人，並大談他總統任內的成就，作為勝任總統的證據。

川普則說他擔任總統時進行過兩次認知測驗，鼓勵拜登亦如是。兩人還談及自己的身體和運動能力，還一度爭論誰的高球打得更好。

川普說：「我參加過兩項認知測驗，都取得優異成績。我也剛贏得兩座俱樂部冠軍（高球），要做到這點，你必須非常聰明，且必須擊球很遠。」拜登則借力使力，稱「你們看看他是什麼樣的人。我是很高興能和他競爭。現在他又講到高球。這不是我認為今晚要談的」。

川普隨後說「別像個小孩一樣」；拜登回稱「你就還是個小孩」。

川普被主持人兩次問及是否承諾接受2024年大選結果時，都沒有直接回答，第三次被追問時，他才表示如果選舉公平，他會接受。