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美大選首場辯論 拜登批川普讓墮胎權不保很糟糕

中央社／ 亞特蘭大27日綜合外電報導

美國2024年總統大選首場電視辯論今天在亞特蘭大登場，總統拜登和對手川普就墮胎議題交鋒時，斥責川普插手最高法院推翻羅訴韋德案的裁決，讓各州自行決定是否禁止墮胎。

綜合英國「衛報」（The Guardian）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國前總統川普在任期間指派的3名保守派大法官協助推翻了保障婦女墮胎權的羅訴韋德案（Roe v Wade），拜登表示，將墮胎問題交由各州自行決定「是一件糟糕的事」。

他告訴川普：「絕大多數憲法學者在羅訴韋德案裁決時支持此案。」

拜登接著警告各州不要自行決定墮胎法。他說：「光是想到各州能夠做到這一點，感覺就有點像說我們將把公民權交還給各州。」

拜登也提到婦女因遭強暴而懷孕的案件。他說：「這太荒謬了，他們對此卻無能為力。」

拜登將保障墮胎權作為競選連任的主軸之一。川普則一再承諾，如果他在11月總統大選獲勝，將進一步限制墮胎權。

川普 拜登 美國大選

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