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拜登辯論多次咳嗽清喉 CNN報導表達不順原因

中央社／ 亞特蘭大27日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登今天與共和黨對手川普進行電視辯論時，一開始似乎表達不順暢。

報導說，拜登多次清喉嚨或咳嗽。他的醫師歐康納（Kevin O'Connor）先前曾表示，這種情況是由胃酸倒流引起。

歐康納在拜登2月體檢後的一份備忘錄中表示，拜登「偶爾會出現胃食道逆流症狀，主要得更常清喉嚨」。

歐康納寫道，這些症狀「通常在飯後不久會加劇」，還說拜登早晚服藥「控制胃酸」。

拜登也受口吃所擾，他曾公開談到這個問題對他產生深遠影響。

拜登2020年2月在CNN市民大會表示，他「偶爾還是會發現自己真的很累」，會說話結巴。

拜登當時說「這與智商、與智力素質無關」，他認為「部分是信心」，他必須「想著不要急」。

川普 拜登 美國大選

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