拜登川普電視辯論 一上台就拿經濟議題開轟

美國總統拜登和共和黨對手川普今天在喬治亞州首府亞特蘭大展開2024年大選首場電視辯論，兩人一開始就拿經濟議題開刀。

法新社報導，這場辯論在美國有線電視新聞網（CNN）亞特蘭大總部的攝影棚舉行，拜登和川普走上講台時沒有握手，台下沒有觀眾。他們將在經濟、外交政策和國際危機、移民及美國民主狀況等議題上展開交鋒，尋求重塑政治敘事。

拜登回答第一個問題時，很快就批評前總統川普執政時的「經濟如自由落體般下墜」，而且因應疫情方式「如此糟糕，讓許多人瀕臨死亡」。

川普隨即反駁說，美國在他2017年到2021年的領導下，「我們擁有我國史上最偉大的經濟」，而今在拜登領導下，通貨膨脹正「害死」美國。

川普說：「他做得不好，表現很糟糕。而通膨正害死我們的國家。這絕對是在害死我們。」