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拜登川普首場辯論 重在掌握議題能力避免失言

中央社／ 亞特蘭大27日綜合外電報導

美國民主黨籍現任總統拜登與共和黨籍前總統川普即將登台展開今年總統大選第一場辯論，這是選民將他們並排在一起比較的難得機會。

81歲的拜登與78歲的川普是美國歷來競選總統的最高齡候選人，他們必須在這場辯論中展現自己掌握議題的能力，並避免失言。民意調查結果顯示，兩人的支持率數月來一直不相上下，正各自尋求突破。

這場由美國有線電視新聞網（CNN）轉播的辯論時長90分鐘，是第一次由現任總統與前任總統交鋒，將於美東時間晚上9時（台灣時間28日上午9時）展開。

美國總統大選將於4個多月後的11月5日舉行，這場辯論舉辦的時間比往年早很多。值此之際，選民對美國政治的意見極為分化，也非常焦慮。路透社與民調機構易普索（Ipsos）今年5月調查的結果顯示，2/3的選民擔心選後出現暴力。

川普將以重罪犯身分登台，他被控偽造商務紀錄以隱匿支付封口費給色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），相關34項罪名全數成立。他另有3起刑事官司，包括涉嫌企圖推翻2020年大選結果等。他必須說服游離選民，他不會像拜登所說的那樣對民主構成致命威脅。

川普的顧問說，川普將聚焦於拜登執政期間的高通貨膨脹率和破紀錄的非法入境人數，也將質疑拜登的全球領導力。

拜登也背負龐大壓力，在共和黨連月指稱他的身體機能因年事已高而變得遲鈍後，他必須在這場辯論中提出有力表現。

拜登的顧問說，拜登將強調川普在威脅墮胎權利上發揮的影響力，將他描繪成一個危及民主規則的危險人物，並提醒選民川普在2017年到2021年執政時經常一團混亂。

在辯論登場前，拜登競選團隊公布一段影片，內容為前川普顧問表示他們這次不會支持他。拜登在社群平台X上發文說：「從最了解川普的人那裡得知的－他不適合當總統。」

川普 拜登 美國大選

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