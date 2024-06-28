拜登川普辯論前 CNN禁止白宮隨行記者團入攝影棚

白宮記者協會今天表示，多名白宮隨行採訪記者請求在美國總統拜登與共和黨對手川普的2024年大選首場辯論期間進入攝影棚，但遭到主辦單位美國有線電視新聞網（CNN）拒絕。

路透社報導，隨行記者團成員包括路透社等各大新聞機構代表，他們會陪同總統出訪國內外，通常可以採訪總統發表演說或公開露面的任何活動，目的是讓美國公眾了解情況。

他們被禁止參加在美國舉行的活動極為罕見。

白宮記者協會（White House Correspondents'Association）主席歐唐納爾（Kelly O'Donnell）在聲明中說：「CNN多次拒絕我們讓白宮隨行採訪團進入攝影棚的請求，白宮記者協會對此深感擔憂。」

歐唐納爾表示，記者團必須透過直接觀察而不是電視製作的鏡頭來提供事發背景和見解，還說拜登和川普的競選團隊都同意白宮記者協會的要求。

CNN僅同意讓一名白宮平面媒體記者在廣告時段進入攝影棚「短暫觀察現場」，並將允許其他媒體的靜態攝影記者在攝影棚內採訪參選人，且向其他廣播公司提供辯論會的電視轉播。

CNN在聲明中表示，CNN是白宮記者協會一員，尊重協會在促進新聞自由和採訪權方面所扮演的角色。但CNN也說，這場辯論是在CNN攝影棚舉行，沒有觀眾，不對媒體開放。