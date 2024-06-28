美大選首辯倒數1小時！拜登社群PO影片 批川普不適任總統

2024美國總統大選首場辯論9時登場，在辯論開始前，總統拜登在社群媒體發布影片，稱最了解川普的人都說，他不適合當總統。

影片甚至引用川普時期的國安顧問波頓（John Bolton）的話說，俄羅斯總統普亭和北韓領導人金正恩等領袖都已等著「利用」川普。

拜登競選公關泰勒（Michael Tyler）表示，如果最了解川普的人都不能信任他，那美國人民也不能，呼籲「我們可以阻止他，可以透過拜登來辦到」。

對此，許多川粉不埋單，抨擊拜登自己才不適任，紛紛酸他「你從講台上和自行車上跌下來，甚至話都沒法好好說耶」、「許多戰爭在你任期爆發，川普當政時可沒有新戰爭」等。

白宮發言人表示，拜登將在辯論中強調本屆政府政績，以及將他對國家的願景，與極端共和黨人的看法做比較。另外，拜登妻子吉爾．拜登也透露，拜登已準備好出發前往辯論會場，並對自己有信心。