展現維持穩定的能力？ 拜川辯論前 美中副外長通話
美國總統辯論美東時間晚間9時登場，美中關係或將成為辯論主題之一。美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）27日稍早與中國大陸外交部副部長馬朝旭通話，重申兩國維持溝通管道暢通，坎伯也對馬朝旭強調維持台海和平與穩定的重要性。
國務院轉述兩人會談重點，發言人米勒（Matthew Miller）表示，這是維持美中溝通管道暢通，以及負責任管理雙邊關係的努力之一；兩位副外長討論了重要的雙邊、區域及全球議題，包含美中合作及分歧的領域。
米勒表示，坎伯嚴重關切中方在南海（包含仁愛暗礁）破壞穩定的行動，並重申美國支持航行與飛越自由，也支持以符合國際法的方式和平解決爭端；坎伯對中方表示，美國依據美菲共同防禦條約，對於菲律賓的承諾依然堅定如鐵（ironclad）。
中菲在仁愛暗礁附近爆發衝突，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sillivan）以降的一眾美國官員近日分別與菲律賓及區域夥伴官員通話，關切此事發展。
此外，米勒轉述，坎伯在對話中強調維持台海和平與穩定的重要性。
坎伯也重申，關切中方對俄羅斯國防工業的支持，美中還討論了朝鮮半島的挑戰。
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