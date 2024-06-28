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美國總統大選辯論中！經典舌戰回顧

美國總統大選辯論9時登場！拜登川普相隔4年再度交鋒 直播看這邊

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美國總統大選辯論9時登場！拜登川普相隔4年再度交鋒 直播看這邊

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登（圖右）抵達多賓斯空軍預備基地，共和黨總統參選人、美國前總統川普（圖左）抵達亞特蘭大國際機場，兩人各自準備前往亞大蘭大參加首場總統大選辯論。(美聯社、路透社）
美國總統拜登（圖右）抵達多賓斯空軍預備基地，共和黨總統參選人、美國前總統川普（圖左）抵達亞特蘭大國際機場，兩人各自準備前往亞大蘭大參加首場總統大選辯論。(美聯社、路透社）

2024美國總統大選的首場電視辯論會，將於美東時間27日晚間9時（台灣時間28日上午9時）展開，美國總統拜登與前總統川普睽違4年終於再度同台交鋒，各界等著看兩人唇槍舌戰的同時，又是如何攻防得分，為今年激烈選戰開出第一槍。本篇將不斷更新，零時差為讀者掌握最新辯論消息。

辯論地點在喬治亞州首府亞特蘭大的美國有線電視新聞網（CNN）攝影棚舉行，棚內不會有觀眾。CNN將派出資深主播塔柏（Jake Tapper）和丹娜．巴許（Dana Bash）連袂主持。

辯論時間共計90分鐘，辯論流程部分，這次將不會有開場白，每個環節辯論人有2分鐘時間回答主持人提問、1分鐘相互回應，另有2分鐘結語時間。

拜登的首選辯論主題包括墮胎權、美國民主和經濟。川普的團隊日前表明，辯論關鍵議題將包括移民問題、公共安全和通貨膨脹。

川普 拜登 美國大選

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