快訊

把樹當汙染源在管？環境部公告避種15種「空汙」樹 民間炸鍋

恐飆38度高溫！注意防熱傷害 11縣市亮高溫橙色燈號

誰是川普副手 紐時：3人進入最後角逐

中央社／ 紐約27日專電

美國總統選舉電視辯論熱潮期間另一個重要話題－誰是前總統川普的副手搭檔，可能最快本週末就有結果。紐約時報今天預測，俄亥俄州聯邦參議員范斯、北達科他州長柏根與佛羅里達州聯邦參議員盧比歐3人已進入最後角逐。

「紐約時報」（New York Times）引述3名近期與川普（Donald Trump）談話的不具名人士說法報導，川普對俄亥俄州聯邦參議員、暢銷書「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）作者范斯（J.D. Vance）、商界出身的北達科他州長柏根（Doug Burgum）與古巴移民之子、佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）3人擔任副手最有興趣。

不過南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）與前住房與城市發展部長卡森（Ben Carson）的支持者仍在遊說，兩人都是非裔男性。

紐時與「華爾街日報」（Wall Street Journal）曾報導，柏根與盧比歐最有可能擔任川普的副總統候選人，不過美媒近期把焦點轉向39歲的年輕聯邦參議員范斯。

范斯2016年出版已改編成電影與電視劇的暢銷書「絕望者之歌」，全書寫出鐵鏽帶出身、經濟破敗白人家庭子弟的絕望與奮鬥，成為當年美國出版界最重要的傳記，也是解讀川普崛起的重要社會背景參考。

幼年家境貧窮的范斯高中畢業即投入軍旅，參加過伊拉克戰爭，退役返鄉就讀當地大學，再進入耶魯大學法學院，畢業後加入創投界。范斯成功翻身的故事激勵不少美國年輕世代，2022年在川普支持下，參選聯邦參議員勝出一時成為話題。

3位有可能成為川普副手的人選今天都陪同出席電視辯論，不過川普是否會在辯論時或本週末宣布仍是未知數。

曾經擔任選秀實境節目主持人的川普向來喜愛「面試」，過去從副手到內閣官員都得通過拷問才能過關任官。前白宮負責媒體的官員杜布克（Mike Dubke）指出，川普是個推銷員，這內建在他的DNA裡。他會一路玩到底，直到不感興趣或無利可圖時。

由於川普只能再做一任，若當選，副手搭檔4年後有機會扶正，共和黨內不少人躍躍欲試。右派媒體福斯新聞（Fox News）宣布已敲定多位可能競爭者專訪，不過盧比歐對猶如媒體公開面試的安排有意見。

川普行事難拿捏，何時宣布副手各方也說不準。川普助理們建議記者，這段時間最好24小時盯著川普的社媒推文。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

首場總統大選辯論登場…拜登vs.川普 美股多空洗牌

快錢交易員為何喜歡川普？

辯論會還沒登場「廣告先開戰」 川普團隊酸爆拜登：被樓梯打敗還能再戰4年？

將進行預防性降息？學者指川普當選、市場洗牌 成影響美國潛在因素

相關新聞

協防台灣…川普拒絕表態 拜登願伸援

美國總統拜登與前總統川普進行首場電視辯論，華盛頓郵報二十一名專欄作家對兩人提出可能左右未來四年的政策問題，包括是否於中國...

移民政策…拜登兩手策略 穩住基本盤

美國總統大選第一場辯論會登場。各界預期，兩個Ｉ開頭的單字將是拜登與川普交鋒的重中之重，分別是通膨（inflation）和...

主導辯論會 CNN大贏家

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）主辦廿七日總統電視辯論會，成為數十年來首家電視台獨挑大梁，決定美國總統大選辯論會的視覺外觀、...

無緣辯論會…小羅勃甘迺迪 民調未達標

獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）是美國前司法部長羅勃甘迺迪（ＲＦＫ）的兒子，也是前總...

辯論會還沒登場「廣告先開戰」 川普團隊酸爆拜登：被樓梯打敗還能再戰4年？

美國CNBC報導，川普競選團隊表示，他們將在CNN辯論會期間於戰場州和華府特區投放兩支廣告。其中一支廣告內容是嘲笑拜登年...

拜登川普首場電視辯論 調查：美國民眾高度關注

美國總統大選首場辯論即將於明天登場。據辯論前公布的民調，多數選民打算觀看直播或相關報導，也有不少民眾認為，這次辯論對於總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。