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無緣辯論會…小羅勃甘迺迪 民調未達標

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
獨立參選人小羅勃甘迺迪在州選票與民調未達標，無法參加辯論。圖為他的支持者。（美聯社）
獨立參選人小羅勃甘迺迪在州選票與民調未達標，無法參加辯論。圖為他的支持者。（美聯社）

獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）是美國前司法部長羅勃甘迺迪（ＲＦＫ）的兒子，也是前總統甘迺迪（ＪＦＫ）姪子。小羅勃甘迺迪是民主黨與共和黨兩大黨總統參選人外的第三方候選人中，唯一曾有機會獲邀參加ＣＮＮ這場辯論會者。但他最後為何遭拒於門外？

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，若想站上這辯論舞台，參選人的姓名，必須出現在「夠多地方」的選票上。這樣理論上才有機會贏得總統寶座，換句話說，才有可能拿下至少二七○張選舉人票。

ＪＦＫ一九六三年十一月遇刺身亡；一九六八年六月，ＲＦＫ也躲不了遭暗殺身亡的命運。截至六月，小羅勃甘迺迪競選團隊已投入數百萬美元，好讓有其姓名的選票出現在全美五十州。然而各州對獨立參選人訂定的規則卻五花八門。

該競選團隊指稱，已蒐集足夠人數的「請願簽名」，可讓小羅勃甘迺迪出現在其中廿三州的選票上，若能全拿這幾州，共可獲三一○張選舉人票，遠超過當選門檻的二七○張。

但現實是該團隊也承認，現階段僅九個州已真的證實和批准小羅勃甘迺迪會在這幾州的選票上，而即使能囊括這九州，最多也才一四四張。該團隊已為此向聯邦選委會申訴。

另外，要想受邀，參選人也須在至少四份「主流民調」獲至少一成五的支持率。但小羅勃甘迺迪只在近來的三份「民調」達標。而且自今年伊始，其整體的民調數字已滑落，像他目前在FiveThirtyEight和「真清晰政治」網站民調的平均數字，就連一成都不到。

除前述獲邀資格，小羅勃甘迺迪團隊的銀彈也拉警報。該團隊五月募得二六○萬美元，明顯低於四月進帳的一○七○萬美元，儘管四月的募款中，跟他搭檔參選的夏納翰就捐了八百萬美元。

川普 拜登 美國大選

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