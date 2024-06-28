主導辯論會 CNN大贏家

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）主辦廿七日總統電視辯論會，成為數十年來首家電視台獨挑大梁，決定美國總統大選辯論會的視覺外觀、氣氛和節奏。該電視台雖提供同業免費同步轉播，但要求每次提及該活動都要在標題加上ＣＮＮ名稱，甚至釋出特定宣傳圖，內有一對巨大ＣＮＮ標誌，卻只留一小塊空白處讓同業放上自家標誌。紐約時報報導直言，該辯論會當家做主的就是ＣＮＮ。

此前，美國大選辯論會自從一九八七年均由獨立、非營利的總統辯論委員會主辦，但總統拜登五月表態不願與該委員會合作，他和共和黨參選人、前總統川普同意在個別媒體的主持下辯論。ＣＮＮ力壓同業取得這次主辦權，另外美國廣播公司（ＡＢＣ）預定於九月辦理第二場辯論。

紐時認為，時值美國電視新聞產業陷入割喉戰，這次辯論對ＣＮＮ堪稱行銷突破。屆時除觀眾將發覺不管轉到哪一台看轉播，ＣＮＮ標誌都如影隨形，轉播的同業也須配合這次辯論的一大改變：過程將有廣告穿插，打破一九六○年首場總統電視辯論會以來就不播廣告的慣例。