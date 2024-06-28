移民政策…拜登兩手策略 穩住基本盤

美國總統大選第一場辯論會登場。各界預期，兩個Ｉ開頭的單字將是拜登與川普交鋒的重中之重，分別是通膨（inflation）和移民（immigration）。以後者來說，美國入出境管理局的數據統計，拜登任內約有七百萬名未循正常管道入境的移民進入美國，去年就超過二百萬；總計比前十五年都還多。可是川普如果想在移民議題往死裡打，未必能占到便宜，因為移民議題看似拜登的死穴，其實可能是他的王牌。

川普仇視移民的立場鮮明，眾所周知。馬里斯特民調（Marist Poll）上周發布民調顯示，認為川普比拜登更有能力處理無證入境移民的選民比率，是百分之五十四比百分之四十四。

但政治永遠沒有表面上看起來那麼簡單。川普及共和黨議員及選民都偏好嚴打無證入境的移民，拜登領銜的民主黨還是偏向開放寬容，但是連年輕選民都不怎麼捧場。所以，在開放邊界政策實施三年後，拜登的移民政策出現微妙的調整。

就拿六月來說，拜登宣布更嚴格的申請庇護政策，授權主管機關可以快速遣返不合格的申請者，被共和黨譏為拿香跟拜。上周，拜登公布允許五十萬名已在美國的移民可永久居留的政策。

看似相互矛盾的政策，或可稱為拜登的兩手策略，優先要務是穩住民主黨的基本盤。

拜登在亞利桑納和內華達兩個關鍵搖擺州的民調落後川普，這兩州也是無證入境移民的大本營。川普一直在西語系選民間擴大支持基礎，這些人不樂見晚來同鄉快速通關。拜登的政策對某些移民很有吸引力，以內華達州而言，十三萬六千名移民歸化的合法公民中，同住家人裡至少有一位非法入境。總而言之，拜登的移民政策並不成功，亡羊補牢之道在於提供選擇的機會：是川普當選，配偶被遣返；還是票投拜登，另一半成為合法公民？