協防台灣…川普拒絕表態 拜登願伸援

美國總統拜登與前總統川普進行首場電視辯論，華盛頓郵報二十一名專欄作家對兩人提出可能左右未來四年的政策問題，包括是否於中國犯台時出兵介入。拜登數次表態將協防，川普則不願講明。日經亞洲指出，有別於拜登態度明確，川普執政期間在台海問題上缺乏一致性。

華郵邀請為「意見」（Opinions）專欄撰文的作家提出「沒有簡單答案」的內政、外交及貿易等議題大哉問。關注台海局勢的羅金（Josh Rogin）寫道，這兩位準總統候選人應回答「如果中國進攻台灣，你會派美軍介入嗎」？

羅金說，派遣美軍保衛台灣可能會引發與中國更大規模的戰爭，並使美國主要區域盟友捲入，但若未能阻止中國強占台灣，可能對全球民主帶來危險後果。

羅金表示，直球回答這個問題，將牽動美國是否放棄數十年來的「戰略模糊」政策。拜登數次表示，如果中國侵台，他將派遣美軍援助台灣。但具體細節不明確。美國援台是否會類似拜登對烏克蘭的支持，包括提供武器及經援，但不派美軍？「這種策略在台灣是行不通的」。

日經亞洲報導，部分分析師認為，川普並不關心台灣主權，而是將台灣作為要求中國讓步的籌碼。另一派評論員認為，川普模糊立場是刻意為之。川普卸任後在去年七月接受福斯新聞網專訪提到，他第二任期不會表態是否保護台灣免於中國侵略，因為明確表態會限制可能選項，「如果我回答這個問題，會讓我在談判中處於劣勢」。

至於川普可能的第二任期對台政策，其任內國安顧問歐布萊恩近來在外交事務雜誌撰文，一方面建議邀請台灣參加一年一度的環太軍演，但又表示，如果台灣希望得到美國支持，就應該做得更多，包括增加國防開支和擴大徵兵。