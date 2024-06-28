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美大選首辯近6成民調關心…拜登恐被嫌老 川普料主攻通膨

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
川普（左）與拜登（右）首辯登場，預計無證移民將是交鋒話題。（美聯社）
川普（左）與拜登（右）首辯登場，預計無證移民將是交鋒話題。（美聯社）

暌違四年，美國前後任總統廿七日晚間（台北時間廿八日上午九時）將再度於辯論場上正面對決，民主黨的拜登對戰共和黨的川普，美聯社民調指近六成美國人關心這場辯論；據分析，拜登將無法迴避年長問題，川普要主攻通膨，得先小心自己不要過度誇大反而失焦。

美聯社與芝加哥大學全國民意調查中心（ＮＯＲＣ）廿六日發布民調結果，有百分之五十七受訪者表示，很有興趣收看或是了解辯論內容與後續相關評論，共和黨和民主黨的支持者對此事的熱衷程度，高於中立選民；會緊盯電視機收看辯論轉播只有百分之卅七。準備收看辯論的一名美國人說，「不會錯過可娛樂我們的機會」。

美聯社民調顯示，七成的美國民眾認為這場辯論對拜登或川普的勝選來說是重要的；同時，民調也發現，拜登及川普都不受歡迎，多數民眾表示他們都或多或少不喜歡拜登和川普，支持者族群則壁壘分明，非常討厭對手陣營參選人。

拜登施政滿意度4成

和二○二○年辯論不同的是，川普成了挑戰者，挑戰現任總統拜登；最新民調指出，拜登施政滿意度持續維持在四成，對經濟表現不滿的民眾達到百分之六十七，有百分之五十五的民眾不同意拜登的墮胎權政策，拜登近日宣布的移民政策，更只受到百分之卅支持，有百分之六十九不支持。

拜登自上周末起在大衛營閉關準備，川普則在競選與募款活動之餘，與政策顧問開會研究；多數分析，拜登無法迴避年長問題，川普要主攻通膨得先小心自己不要過度誇大反而失焦。

拜登之子杭特（Hunter Biden）與川普近日都遭司法定罪，拜登個人心智與體力能否持續承擔領導美國重任，美國當前的經濟挑戰和移民問題，加上極度撕裂美國社會的墮胎議題，光是內政就吵不完。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，不只美國人關心誰選上下一任總統，全球都在看；美國的外交政策勢必成為辯論焦點，烏克蘭、以色列和加薩走廊的問題，在在影響這場選舉。

兩人拚誰對北京強硬

ＢＢＣ駐北京記者碧嘉蘭（Laura Bicker）分析，拜登與川普在拚誰對北京更強硬，作法卻是大相逕庭，除了都支持加徵商品關稅外，拜登希望鞏固美中關係，拉攏盟友對抗日益專斷的北京；川普則是不太在乎成為政治家，他更關心如何達成「最棒的交易」，川普揚言，若南韓不增加軍費就要撤回駐紮的美軍。

碧嘉蘭指出，兩人最大的差異就在台灣；拜登數度重申會捍衛遭中國大陸武力侵犯的台灣，川普指控台灣破壞美國做生意，也反對美國國會援助台灣的法案，讓人懷疑川普在必要的時候，是不是會對台灣伸出援手。

川普領先4個搖擺州

國會報Roll Call一篇文章分析，拜登選情落後，川普在七個搖擺州中有四州領先，拜登要致勝，得拿下密西根州、賓州和威斯康辛州；其中，兩人在密州與威州陷入膠著，川普在賓州的領先則不明顯，預計辯論會對這些州的選舉結果造成影響。

川普、拜登辯論看點 製表／國際中心
川普、拜登辯論看點 製表／國際中心

川普 拜登 美國大選

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