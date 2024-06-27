拜登川普首場電視辯論 調查：美國民眾高度關注

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中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國總統大選首場辯論即將於明天登場。據辯論前公布的民調，多數選民打算觀看直播或相關報導，也有不少民眾認為，這次辯論對於總統拜登和前總統川普的選戰格外重要。 美聯社
美國總統大選首場辯論即將於明天登場。據辯論前公布的民調，多數選民打算觀看直播或相關報導，也有不少民眾認為，這次辯論對於總統拜登和前總統川普的選戰格外重要。 美聯社

美國總統大選首場辯論即將於明天登場。據辯論前公布的民調，多數選民打算觀看直播或相關報導，也有不少民眾認為，這次辯論對於總統拜登和前總統川普的選戰格外重要。

這將是2020年以來，拜登（Joe Biden）與川普（Donald Trump）再度正面交鋒。

據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）公布的最新民調，儘管川普可望獲共和黨提名，且他的支持度較民主黨籍的拜登略占上風，但普遍來說兩人的支持度都不甚理想。

民調顯示，將近6成美國成年民眾表示他們「非常」或「有些」不喜歡拜登，56%受訪者「非常」或「有些」不樂見民主黨提名拜登，川普獲得的負評和不希望共和黨提名他的比例也相差無幾。

根據這份民調，約莫6成的美國選民「極度」或「非常」可能收看辯論現場直播或轉播片段，也可能閱讀或收聽報紙或社群媒體關於這2位候選人辯論表現的評論。

近半數、47%受訪者認為，這場辯論對拜登爭取連任「極度」或「非常」重要，4成受訪者認為這對川普的競選高度重要，也有3成民眾相信，這對於雙方的選戰至少是「非常」重要的。

這份針對1088名美國成年民眾的民調於2024年6月20日至24日進行，樣本來自美國民意研究所的AmeriSpeak小組，抽樣誤差範圍在正負4個百分點。

川普 拜登 美國大選

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