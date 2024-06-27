川普豁免權 法院將裁決

華爾街日報25日報導，對美國前總統川普主張他任內享有完全豁免權，聯邦最高法院大法官準備做出裁決，可能是27日，當天也是11月美國總統大選前的首場辯論會，由川普和總統拜登舌戰。該報導說，這場辯論會代表今年大選選戰進入新階段，而最高院的裁決可能對選戰帶來重大影響。

無論大法官是26日或27日做出裁決，必將成為拜、川言詞交鋒時的重要話題。若是28日甚至下周，可能讓參選人從中作文章與進行選戰操作。

川普2020年11月敗選，美國司法部特檢史密斯控告他陰謀推翻敗選結果，提交假的選舉人名單，施壓其副手潘斯在2021年1月6日國會集會確認大選結果時，在計算選舉人票上動手腳，並煽動「川粉」干擾此一程序。

華府聯邦上訴法院2月裁決，駁回川普所提總統任內若涉嫌犯罪，應豁免起訴的主張。他同月隨即向最高院提起上訴，但大法官3月未對此做出裁決。該裁決的重要性可能在於，史密斯到底能否就川普被控的那些聯邦罪名起訴他，或川普可藉此豁免起訴。