16諾獎得主聯署警告：川普若回鍋 通膨將升溫

美國財經媒體ＣＮＢＣ及路透廿五日報導，諾貝爾經濟學獎十六位得主廿五日聯署發表公開信提醒，若美國前總統川普回鍋，可能會為美國帶來通膨再度升溫等經濟風險。

連署書寫道，「儘管我們個人對各種經濟政策細節有不同看法，但我們一致同意，拜登的經濟政策遠優於川普」，「有理由擔心，川普會以財政上不負責任的預算重燃通膨」。

川普已主張將他任內的減稅措施改為長期，對所有進口商品普遍加徵關稅，其中對中國大陸關稅定在百分之六十至百分之百間，並施壓聯準會降息。

該信由二○○一年諾獎得主史提格里茲發起。史提格里茲說他覺得有必要發起這封信，因最近民調顯示，選民在經濟政策上更信任川普、而非拜登。

路透／易普索最新民調顯示，經濟是選民最關心的議題，當被問到哪位候選人對經濟較有辦法時，四成三受訪者肯定川普，拜登是三成七。

至於對市場的影響，美國哥倫比亞大學經濟史權威圖澤另有看法。他認為，美國政黨嚴重分歧，就算拜登順利連任，仍會對市場注入不確定性，其理由是川普若再落敗，共和黨反撲力道會更猛烈。圖澤廿五日在中國大陸大連舉行的世界經濟論壇說，從政治角度來看，拜登當選的情境更危險。

川普競選團隊發言人李威特致ＣＮＢＣ的聲明則回擊，「人民不需這些毫無價值、與現實脫節的諾獎得主告訴他們哪位總統能讓口袋更麥克麥克」。