聽新聞
test
0:00 / 0:00

16諾獎得主聯署警告：川普若回鍋 通膨將升溫

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

美國財經媒體ＣＮＢＣ及路透廿五日報導，諾貝爾經濟學獎十六位得主廿五日聯署發表公開信提醒，若美國前總統川普回鍋，可能會為美國帶來通膨再度升溫等經濟風險。

連署書寫道，「儘管我們個人對各種經濟政策細節有不同看法，但我們一致同意，拜登的經濟政策遠優於川普」，「有理由擔心，川普會以財政上不負責任的預算重燃通膨」。

川普已主張將他任內的減稅措施改為長期，對所有進口商品普遍加徵關稅，其中對中國大陸關稅定在百分之六十至百分之百間，並施壓聯準會降息。

該信由二○○一年諾獎得主史提格里茲發起。史提格里茲說他覺得有必要發起這封信，因最近民調顯示，選民在經濟政策上更信任川普、而非拜登。

路透／易普索最新民調顯示，經濟是選民最關心的議題，當被問到哪位候選人對經濟較有辦法時，四成三受訪者肯定川普，拜登是三成七。

至於對市場的影響，美國哥倫比亞大學經濟史權威圖澤另有看法。他認為，美國政黨嚴重分歧，就算拜登順利連任，仍會對市場注入不確定性，其理由是川普若再落敗，共和黨反撲力道會更猛烈。圖澤廿五日在中國大陸大連舉行的世界經濟論壇說，從政治角度來看，拜登當選的情境更危險。

川普競選團隊發言人李威特致ＣＮＢＣ的聲明則回擊，「人民不需這些毫無價值、與現實脫節的諾獎得主告訴他們哪位總統能讓口袋更麥克麥克」。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

美大選首場辯論在即 拜川對俄烏等立場南轅北轍

封口費案禁言令放寬 川普可公開評論陪審團裁決

華府直擊／美大選首場辯論限制多 避免重演四年前史上最混亂

唯一與拜川都辯論過的人 希拉蕊「劇透」川普這次將出什麼招

相關新聞

美最高院 將裁決川普豁免權案

華爾街日報廿五日報導，對美國前總統川普主張他任內享有完全豁免權，聯邦最高法院大法官準備做出裁決，可能是廿七日，當天也是十...

16諾獎得主聯署警告：川普若回鍋 通膨將升溫

美國財經媒體ＣＮＢＣ及路透廿五日報導，諾貝爾經濟學獎十六位得主廿五日聯署發表公開信提醒，若美國前總統川普回鍋，可能會為美...

成與陸交易籌碼？若川普重返白宮寶座 美前國安官員揭對台可能策略

美國前國安會亞洲事務主任車維德（Victor Cha）在《外交事務》（Foreign Affairs）26日刊出的文章中...

美大選首場辯論在即 拜川對俄烏等立場南轅北轍

美國2024年總統大選首場辯論尚未登場，拜登與川普已對美國在世界舞台上扮演的角色提出截然不同的願景，無論是在風格還是實質...

拜川對台立場曝光「他」擅打模糊仗 美總統大選辯論5大議題一次看

2024年美國總統大選首場電視辯論會將在台灣時間28日上午9時登場，外媒分析並歸納拜登和川普執政期間在台海議題的截然不同...

封口費案禁言令放寬 川普可公開評論陪審團裁決

法庭文件顯示，美國法官今天放寬針對前總統川普刑事訴訟案的禁言令。川普在封口費案34項罪名被判有罪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。