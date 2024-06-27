美最高院 將裁決川普豁免權案

華爾街日報廿五日報導，對美國前總統川普主張他任內享有完全豁免權，聯邦最高法院大法官準備做出裁決，可能是廿七日，當天也是十一月美國總統大選前的首場辯論會，由川普和總統拜登舌戰。該報導說，這場辯論會代表今年大選選戰進入新階段，而最高院的裁決可能對選戰帶來重大影響。

無論大法官是廿六日或廿七日做出裁決，幾乎必將成為拜、川言詞交鋒時的重要話題之一。若是廿八日甚至下周，相關裁決也可能讓參選人從中作文章與進行選戰操作。

川普二○二○年十一月敗選，美國司法部特檢史密斯控告他陰謀推翻敗選結果，提交假的選舉人名單，施壓其副手潘斯在二○二一年一月六日國會集會確認大選結果時，在計算選舉人票上動手腳，並煽動「川粉」干擾此一程序。

華府聯邦上訴法院二月裁決，駁回川普所提總統任內若涉嫌犯罪，應豁免起訴的主張。他同月向最高院提起上訴，但大法官三月未對此裁決。該裁決的重要性可能在於，史密斯到底能否就川普被控的那些聯邦罪名起訴他，或川普可藉此豁免起訴。

若大法官裁決川普享有完全豁免權或大幅延後聯邦法院對他的審判，他可能將「撿到槍」，聲稱這證明他至今對這些指控毫無事實根據的主張，並強化他對紐約州法院五月判決其封口費案有罪同樣錯誤的說法。

但若大法官裁決川普沒有完全豁免權，他與成人片女星「暴風女」丹尼爾斯間的封口費案將因他上訴而再次展開攻防。隨著總統選戰白熱化，新聞報導很可能將關注本案一連串的聽證會，甚至在十一月投票日前，他必須站上法庭。

川普在廿三日發出的募款電子郵件寫道，「這幾天就會出現震動地球的裁決」，「沒豁免權等於沒美國，除非我被賦予完全豁免權」，否則美國「將陷入巨大又接連不斷的危險」。

該報導說，儘管該裁決幾無可能改變黨派之見，但幾個可能左右大選最後勝負關鍵的搖擺州、戰場州選民已表明，自己的選票流向可能受到他們心中是否認定川普「是個罪犯」影響。此前民調顯示，紐約州法院判他封口費案有罪，可能已動搖部分選民轉而對他反感。

前總統歐巴馬任內的白宮法律顧問鄧恩（Karen Dunn）認為，當最高院的裁決，涉及選民關心的議題時，可能產生重大影響。

拜登則很可能將又再強調其以下競選策略，即川普已因企圖推翻上次敗選結果而表露出對民主的蔑視，如今唯有靠選民才能阻止他，而非法院。

另外，拜登也很可能加大對最高院的批評力道，他和其他民主黨人士已愈來愈將最高院描繪為川普「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）運動的分支之一。川普任命的三位大法官使最高院進一步右傾，兌現其二○一六年的競選承諾。

幾份民調已顯示，美國民眾對最高院的支持率迭創新低，尤其民主黨受訪者更覺得最高院的裁決是出於政治動機，而非透過中立的法律原則。