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拜川對台立場曝光「他」擅打模糊仗 美總統大選辯論5大議題一次看

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
外媒分析並歸納拜登（圖右）和川普（圖左）執政期間在台海議題的截然不同的態度，同時歸納兩人在墮胎、移民、經濟貿易、區域戰爭等關鍵議題上的立場。美聯社
外媒分析並歸納拜登（圖右）和川普（圖左）執政期間在台海議題的截然不同的態度，同時歸納兩人在墮胎、移民、經濟貿易、區域戰爭等關鍵議題上的立場。美聯社

2024年美國總統大選首場電視辯論會將在台灣時間28日上午9時登場，外媒分析並歸納拜登川普執政期間在台海議題的截然不同的態度，同時歸納兩人在墮胎、移民、經濟貿易、區域戰爭等關鍵議題上的立場。

台海問題

日經亞洲指出，有別於拜登明確表態護衛台灣免於侵略勢力，川普執政期間在台海問題上缺乏一致性。

拜登總統任期內四度打破華府一貫的「戰略模糊」，清楚表態一旦中國武力犯台，美國將派兵護衛台灣，儘管台美沒有像美日、美韓訂有共同防禦條約，但是1979年台灣關係法載明，一旦美國在台灣區域的利益受到威脅，總統和國會將決定是否採取「適當行動」作為回應。

倘若拜登成功連任，很可能繼續表現明確立場。

至於川普，回顧2016年12月底，川普勝選後接了時任台灣總統蔡英文賀電，創下自1979年以來台美元首首度直接對話；幾天後，川普揚言華府未必堅持「一中政策」，標誌美國近四十年來的政策轉變。可是在2017年2月9日，川普宣誓就職後，又稱與中國國家主席習近平的通話中表示華府將履行「一中政策」。

部分分析師認為，川普並不關心台灣主權，而是將台灣作為要求中國讓步的籌碼。另一派評論員認為，川普模糊立場是刻意為之。川普卸任後在去年7月接受福斯新聞網專訪提到，他第二任期不會表態是否保護台灣免於中國侵略，因為類似的明確性會限制可能選項，「如果我回答這個問題，會讓我在談判中處於劣勢」。

至於川普可能的第二任期對台政策，其任內國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）近來在《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌表現一貫模糊，一方面建議邀請台灣參加一年一度的環太軍演，但又表示，如果台灣希望得到美國支持就應該做得更多，包括增加國防開支和擴大徵兵。

在川普可能的第二個任期內，預計將出現的另個重要議題是，會否削減對烏克蘭的資助，並將重點放回印太地區。

墮胎

拜登支持聯邦墮胎權，並且希望阻止各州在胚胎存活前禁止墮胎，但是這將取決能否團結國會的民主黨多數。他也曾表達身為天主教徒在墮胎議題上的兩難。

川普將墮胎政策視為政治交涉，並表示不會簽署聯邦墮胎禁令，但認為各州應該自行決定限制措施。一方面，川普又自詡當初任命幫助推翻《羅訴韋德案》（Roe v. Wade）的最高法院三位保守派大法官。

1973年《羅訴韋德案》確認了憲法賦予的墮胎權，且受憲法隱私權保護。但是2022年6月，美國最高法院在以5票贊成對4票反對推翻該案，是最高法院幾十年來最重要的決定。

移民

拜登任內取消許多川普時期的移民政策，不過由於邊境非法移民數量暴增到破紀錄，拜登也恢復了對尋求避難者的限制等部分政策。

川普時期班頒布全面反移民政策，包括拆散移民及其子女。如果再次當選，川普揚言逮捕數百萬非法移民，統一關在集中營，再大規模驅逐出境。

經濟貿易

拜登政府資金主要挹注於製造業、建築產業、再生能源與中低收入家庭。拜登上任之初通貨膨脹飆升，儘管後來有所緩和，但依舊高於新冠疫情之前。

貿易方面，拜登很大程度迴避簽訂新的自由貿易協定，並且延續川普保護主義政策內容。拜登也沒有收回川普時期對進口商品的徵收的關稅標準，今年4月更宣布擴大徵收範圍，對中國鋼鐵和鋁等提高2倍；5月也對中國電動車、太陽能電池、半導體和先進電池加徵高關稅，而且正式肯認他在2020年批評過的川普關稅政策。

川普任內實施一些傳統保守舉措，比如頒布大規模減稅方案。但在其他方面又打破共和黨歷來觀念，包括轉而奉行貿易保護主義政策，挑起與中國的貿易戰。

2018年，川普對洗衣機和太陽能設備徵收關稅，隨後是鋼鐵和鋁，接著不斷調高關稅，中國以牙還牙，美中當年底陷入貿易戰。而其他國家也紛紛徵收報復性關稅，美國消費者則首當其衝受到影響。

2020年，川普與中國簽署初步貿易協議，但保留大部分關稅。他曾表示，第二任期將大幅提高關稅，包括對中國產品徵收60%或以上，對其他進口產品徵收10%關稅。今年3月川普在競選活動上表示支持對中國在墨西哥生產的汽車徵收100%關稅， 5 月又揚言提高到200%。

以哈戰爭

去年10月爆發以哈戰爭後，拜登政府表態大力支持以色列，即使加薩平民死傷慘重受到國際社會撻伐，華府仍持續軍援以色列。拜登支持兩國方案，但是並未提出具體細節。

川普支持以色列進軍加薩，也譴責挺巴勒斯坦的示威人士，但是他呼籲以色列趕快「結束戰爭」，因為以色列正在失去支持。川普最近表示懷疑兩國方案的可能性。

俄烏戰爭

美國之音指出，大多數人認為，假如拜登贏得連任，烏克蘭政策可能基本上保持不變，但有可能對俄羅斯祭出更嚴厲制裁。

外交政策專家則對川普重返白宮的對烏政策眾說紛紜。有的預測美國將提供更有力支持，有的預測美國將向基輔施加沉重壓力，迫使其讓出所有已經失去的領土。

川普 拜登 美國大選

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