華府直擊／美大選首場辯論限制多 避免重演四年前史上最混亂

美國總統選舉首場辯論將於美東時間27日晚間（台北時間28日上午）舉行，同樣的辯手將再度登場，為避免重演4年前的史上最混亂局面，這次辯論限制頗多，拜登與川普都不得攜帶資料，也不可與助手交談，辯論場上更是時間一到就關閉麥克風。

2020年總統大選首場電視辯論9月底登場，辯論才展開20分鐘即陷入混亂，雙火交火猛烈，時任總統川普不斷插話、嘲笑民主黨對手拜登的智商，拜登則要求川普閉上嘴，並直呼對方是騙子和小丑，這場辯論90分鐘，川普總共打斷對手拜登73次之多，即便主持人華勒斯出面制止也無效，淪為三人的吼叫大會。

經典的一幕是，拜登忍不住對川普說，「老兄，你能閉嘴嗎？」並譴責川普太沒總統的樣子了；紐約時報當時的形容是，「在長達90分鐘的混戰中，兩位主要政黨候選人對彼此的尖酸蔑視在現代美國政壇可謂聞所未聞。」

華勒斯成為這場辯論的苦主，慘遭到雙方陣營的批評，他坦承未及時察覺到，川普以藐視辯論規則為整場辯論的策略，以致後來雖三度拉高分貝維持秩序，仍未扭轉。他說從未想過，辯論情況會失控至此，很難過辯論結果是那樣，他認為對國家而言，那是個嚴重錯失的機會。

到了當年10月舉行的第二場辯論，主辦單位加入了「切麥」功能，降低辯論成為罵戰的機會，川普也相對收斂，BBC形容，和首場辯論相比，這次兩人表現得更有風度，雙方終於得在新冠疫情、中國大陸和氣候變遷等議題做出差異。

今年的辯論規則顯然是吸收了四年前的慘烈教訓，首先，台下沒有觀眾，除了被要求發言的候選人之外，其他麥克風都會消音；拜登與川普全程站立辯論，不得攜帶資料或筆記上台，90分鐘內穿插兩次廣告，拜登與川普也不得趁機與助手互動。

主辦單位CNN刻意形塑「真空」的辯論環境，並刻意降低外部干擾因素，拜登和川普連參考資料都不能帶，考驗他們對議題和現實的掌握程度；但按照兩人頻頻失言的風格，恐怕事實查核會忙不過來。

拜登與川普輕裝上陣，同時考驗體力和智力，不僅要能描繪對國家的願景，也要確認自己站在真實的基礎上論述，挑戰不小。

辯論焦點預計從個人身上一路延燒到全美議題，拜登之子杭特與川普近日都遭司法定罪，拜登個人的心智與體力能否持續承擔領導美國重任，美國當前的經濟挑戰和移民問題，加上極度撕裂美國社會的墮胎議題，光是內政就吵不完；國際政治則有俄烏戰爭、中東衝突和中國大陸挑戰等熱議題，也可能成為兩人交鋒重點。