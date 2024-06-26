封口費案禁言令放寬 川普可公開評論陪審團裁決

法庭文件顯示，美國法官今天放寬針對前總統川普刑事訴訟案的禁言令。川普在封口費案34項罪名被判有罪。

法官莫城（Juan Merchan）在川普受審前下達這項有限度的禁言令，限制川普不得公開評論陪審員、證人、檢察官和法院人員，之後又把適用對象擴大到川普的家人和檢察官的家人。

7月11日將宣判川普罪刑的莫城表示：「現在情況已經不同，訴訟程序中的審判部分已在裁決出爐、陪審團解散時結束。」

這意味川普現在可以公開評論在他的審判中作證的證人，並討論陪審團及他們的裁決。

但莫城表示，禁止披露陪審員身分的規定依舊存在。

川普有10次違反禁言令而被曼哈頓法院罰款1萬美元，他公然藐視法官裁決的行徑也讓法院揚言要送他入獄。