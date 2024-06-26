快訊

太陽花女王劉喬安驚爆罹淋巴癌末期 駁斥週刊爆料：只想做點事

7月財神不請自來！3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

封口費案禁言令放寬 川普可公開評論陪審團裁決

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
美國前總統川普。美聯社
美國前總統川普。美聯社

法庭文件顯示，美國法官今天放寬針對前總統川普刑事訴訟案的禁言令。川普在封口費案34項罪名被判有罪。

法官莫城（Juan Merchan）在川普受審前下達這項有限度的禁言令，限制川普不得公開評論陪審員、證人、檢察官和法院人員，之後又把適用對象擴大到川普的家人和檢察官的家人。

7月11日將宣判川普罪刑的莫城表示：「現在情況已經不同，訴訟程序中的審判部分已在裁決出爐、陪審團解散時結束。」

這意味川普現在可以公開評論在他的審判中作證的證人，並討論陪審團及他們的裁決。

但莫城表示，禁止披露陪審員身分的規定依舊存在。

川普有10次違反禁言令而被曼哈頓法院罰款1萬美元，他公然藐視法官裁決的行徑也讓法院揚言要送他入獄。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

鮑爾的遲疑、鬼牌般的川普、習近平的頑固…馬丁沃夫：有理由擔心另一場金融風暴

諾貝爾經濟學獎16位得主聯署警告 川普執政將重燃通膨

川上拜下恐再度引爆通膨！16名諾貝爾經濟學獎得主連署示警

美最高院將裁決川普是否享總統豁免 成為大選關鍵變數

相關新聞

拜川對台立場曝光「他」擅打模糊仗 美總統大選辯論5大議題一次看

2024年美國總統大選首場電視辯論會將在台灣時間28日上午9時登場，外媒分析並歸納拜登和川普執政期間在台海議題的截然不同...

唯一與拜川都辯論過的人 希拉蕊「劇透」川普這次將出什麼招

美國總統大選首場電視辯論將於台灣時間周五（28日）上午9時登場。曾跟川普辯論過的美國前國務卿希拉蕊．柯林頓25日投書紐約...

華府直擊／美大選首場辯論限制多 避免重演四年前史上最混亂

美國總統選舉首場辯論將於美東時間27日晚間（台北時間28日上午）舉行，同樣的辯手將再度登場，為避免重演4年前的史上最混亂...

美大選首場辯論在即 拜川對俄烏等立場南轅北轍

美國2024年總統大選首場辯論尚未登場，拜登與川普已對美國在世界舞台上扮演的角色提出截然不同的願景，無論是在風格還是實質...

封口費案禁言令放寬 川普可公開評論陪審團裁決

法庭文件顯示，美國法官今天放寬針對前總統川普刑事訴訟案的禁言令。川普在封口費案34項罪名被判有罪

諾貝爾經濟學獎16位得主聯署警告 川普執政將重燃通膨

諾貝爾經濟學獎16位得主周二聯署發表公開信警告，如果前總統川普又當上總統，可能會為美國帶來通膨再度升溫在內的經濟風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。